40代・幼稚園支援員女性「パートでボーナス20万円はうれしい限りだが、老後に不安しかない」
冬のボーナスシーズン到来。2025年の冬ボーナスは、民間、国家公務員ともに増額が予測されています。
ここではAll Aboutが募集した「2025年冬のボーナス予想と結果アンケート」から、他人のボーナス事情をのぞき見ていきます。
回答者プロフィール回答者本人：40代女性
同居家族構成：本人、夫、長男、長女
住まいの地域：関東地方
職種：保育・教育系
雇用形態：公務員（非正規職員）
勤務年数：10年以上
現預金：100万円、リスク資産：520万円
「冬ボーナスは20万円を予想。昨年とあまり変わらなそう」今回の投稿者は、関東地方にお住まいの40代の女性。パート勤務の「幼稚園支援員」として働いていて、現在の職場で「10年以上」勤めていると言います。
2025年の冬ボーナスについては「受け取る予定」だそうで、手取りで「20万円くらい？」と予想。金額は例年と比べて「あまり変わらなそう」とのこと。
「去年から勤勉手当（公務員の勤務成績に応じて支給される手当）として20万円支給される事になりました。今年もある予定と聞いています！」と語っています。
「収入が増えうれしい限り。ただ夫のボーナスには不満も」今の仕事内容にボーナス額が見合っているかとの問いには、「見合っている」と投稿者。その理由については「勤務時間が週20時間程度なのに、勤勉手当という名目のボーナスが去年からもらえるようになりうれしい限りです」とコメント。
今回のボーナスは「貯金」に回すつもりだそうですが、一部は「NISAの投資資金にする予定」で、今積み立てている「オルカンの他にS&P500も始めようかと」検討していると言います。
ただ、夫のボーナスについては過去に「主人のボーナスがもっとあったらいいのに……と母親に愚痴ったら『もらえるだけありがたいんだから文句を言わないの。上を見たらキリがないんだよ』と言われました。そうだよなと思うように毎年しているが……」とあり、少なからず不満を抱えている様子。「老後を考えると不安しかない」とため息をついておられました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)