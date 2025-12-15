¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¿®ÍêÅÙ¤Ï61¡ó¡¡±ø¿¦µ¿ÏÇ¸å¡¢²óÉü·¹¸þ¤Ë
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¡¼¥¦¹ñºÝ¼Ò²ñ³Ø¸¦µæ½ê¤Ï15Æü¡¢11·î²¼½Ü¡Á12·îÃæ½Ü¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿À¤ÏÀÄ´ºº·ë²Ì¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ï61¡ó¤Ç¡¢60¡ó¤À¤Ã¤¿Á°²ó9·îÃæ½Ü¡Á10·î¾å½Ü¤«¤é1¥Ý¥¤¥ó¥È¾å¾º¤·¤¿¡£¡Ö¿®Íê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤Î²óÅú¤Ï32¡ó¤ÇÁ°²ó¤Î35¡ó¤«¤é3¥Ý¥¤¥ó¥ÈÄã²¼¤·¤¿¡£
¡¡¸¦µæ½ê¤Ï¡¢¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼»á¤Ø¤Î¿®ÍêÅÙ¤Ïµð³Û±ø¿¦µ¿ÏÇ¤Ç°ì»þµÞÍî¤·¤¿¤¬¡¢´ØÍ¿¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¤¥¨¥ë¥Þ¡¼¥¯Á°ÂçÅýÎÎÉÜÄ¹´±¤Î²òÇ¤¤Ê¤É¤Ç²óÉü·¹¸þ¤Ë¤¢¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¡Ö¿®ÍêÅÙ¤Ï°ÍÁ³¹â¤¯¡¢ÂçÅýÎÎ¤È¤·¤Æ¤ÎÀµÅöÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£