【ブンデスリーガ】バイエルン 2−2 マインツ（日本時間12月15日／アリアンツ・アレーナ）

【映像】バイエルン2人を吹き飛ばす強烈タックル

マインツのMF川粼颯太が、鋭いタックルでバイエルンの2選手を吹き飛ばした。パワフルなプレーに、ファンが興奮している。

日本時間12月15日のブンデスリーガ第14節で、最下位のマインツがアウェイで首位のバイエルンと対戦。マインツの日本代表MF佐野海舟と川粼、バイエルンのDF伊藤洋輝が先発した一戦は2-2の引き分けに終わった。その4分、今季海外初挑戦中の24歳がパワフルなプレーを披露する。

マインツのGKダニエル・バッツからのロングボールがピッチ中央のFWベネディクト・ホラーバッハへ飛んでいくも、ボールを収めることができず右サイドに転がる。これに反応したのは川粼と、バイエルンのFWセルジュ・ニャブリとMFレオン・ゴレツカだ。素早くスタートを切った川粼が、右足でほんのわずか早くボールを触り、その後に激突したニャブリとレオンを2人同時に吹き飛ばした。

172cmの川粼が、176cmのニャブリと189cmのゴレツカを弾き飛ばしたシーンには、ファンはABEMAのコメント欄で「川粼が2人吹っ飛ばした」「川粼いいぞ気合い入ってるな」「2キル」「2人もぶっ飛ばしたw」「川粼やるね」「いいね気持ち入ってるね」と興奮している。

（ABEMA／ブンデスリーガ）