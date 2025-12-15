SWATi¸ÂÄê¥®¥Õ¥ÈBOX♡¥Ð¥¹¥Ñー¥ë¤È¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¤Ç³ð¤¨¤ë¤´Ë«Èþ»þ´Ö
Ë»¤·¤¤ËèÆü¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ª¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¤ë½Ö´Ö¤¬Íß¤·¤¤¡£¤½¤ó¤ÊÁÛ¤¤¤Ë´ó¤êÅº¤¦SWATi¤«¤é¡¢¿´¤È¤¤á¤¯¸ÂÄê¥®¥Õ¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à¤òºÌ¤ë¿Íµ¤¤ÎÆþÍáÎÁ¤È¡¢Æü¾ï¤Ë²Ä°¦¤µ¤òÅº¤¨¤ë¥Ø¥¢¥¢¥¯¥»¥µ¥êー¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¥»¥Ã¥È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¥Ñー¥ë¤¬ËÂ¤°¤ä¤µ¤·¤¤»þ´Ö¤¬¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î°ìÆü¤ò¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹♡
¥Ñー¥ë¤¬ËÂ¤°Ìþ¤·¤Î¥Ð¥¹¥¿¥¤¥à
SWATi¤Î¥¢¥¤¥³¥óÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¡ÖSWATi BATH PEARL(S)¡×¤Ï¡¢ËÜÊª¤Î¥Ñー¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¤ªÅò¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤ï¤é¤«¤¯¹¤¬¤ëÆþÍáÎÁ¡£
ÆâÍÆÎÌ¤Ï10g(Ìó30Î³Æþ¤ê)¤Ç¡¢Ìó3²óÊ¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£ÅòÁ¥¤ËÉâ¤«¤Ö¥Ñー¥ë¤È¹á¤ê¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢Ä¥¤ê¤Ä¤á¤¿µ¤»ý¤Á¤ò¤Õ¤Ã¤È´Ë¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëÌþ¤·¤Î¤Ò¤È¤È¤¤Ç¤¹¡£
Áª¤Ù¤ë4¼ï¤Î¹á¤ê¤È¥«¥éー
SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY(WHITE)
¥¤¥ó¥«¥íー¥º¤Î¹á¤ê¡£¹âµ®¤Ê¥íー¥º¥Ùー¥¹¡£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Ñー¥ë¥Û¥ï¥¤¥È¡£
SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY(PINK)
¥ª¥ì¥ó¥¸¥¬ー¥Í¥Ã¥È¤Î¹á¤ê¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥ó¤Ê¥¢¥×¥ê¥³¥Ã¥È¥Ùー¥¹¡£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Ñー¥ë¥Ô¥ó¥¯¡£
SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY(GOLD)
¥ì¥â¥ó¥¯¥©ー¥Ä¤Î¹á¤ê¡£¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¥·¥È¥é¥¹¥Ùー¥¹¡£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Ñー¥ë¥´ー¥ë¥É¡£
SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY(BLUE)
¥Ö¥ëー¥È¥Ñー¥º¤Î¹á¤ê¡£¥·¥È¥é¥¹¡õ¥à¥¹¥¯¥Ùー¥¹¡£¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ï¥Ñー¥ë¥Ö¥ëー¡£¤µ¤Ã¤ÈÎ±¤á¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤É¤Î³ÑÅÙ¤«¤é¸«¤Æ¤â²Ä°¦¤é¤·¤¤¤Þ¤È¤áÈ±¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¢ö
¥®¥Õ¥È¤Ë¤â´ò¤·¤¤ÆÃÊÌBOX
4¼ï¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥«¥éー¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ê¥Ü¥óÉÕ¤BOX¤âÌ¥ÎÏ¡£¥ê¥Ü¥ó¤Ï¥Ø¥¢¥Ð¥ó¥¹¥¯¥ê¥Ã¥×¤Ë¤Ä¤±¤Æ¥¢¥ì¥ó¥¸¤â²ÄÇ½¤Ç¡¢µ¤Ê¬¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿»È¤¤Êý¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤Ë¤â³°½Ð»þ¤Ë¤â³èÌö¤¹¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢Æü¾ï¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤²Ú¤ä¤«¤µ¤ò¥×¥é¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
SWATi BATH PEARL & HAIR ACCESSORY
²Á³Ê¡§3,300±ß(ÀÇÈ´)
Å¸³«¡§WHITE¡¿PINK¡¿GOLD¡¿BLUE
SWATi BATH PEARL(S)ÆâÍÆÎÌ¡§10g(Ìó30Î³Æþ¤ê)¢¨Ìó3²óÊ¬
¾®¤µ¤Ê¤È¤¤á¤¤òÆü¾ï¤Ë
SWATi¤Î¸ÂÄê¥®¥Õ¥ÈBOX¤Ï¡¢Ìþ¤·¤È²Ä°¦¤µ¤òÆ±»þ¤Ë³ð¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¡£ÅòÁ¥¤Ç¿´¤ò¤Û¤É¤¡¢È±¤Ë¤È¤¤á¤¤òÅº¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¡¢¹²¤¿¤À¤·¤¤ËèÆü¤ò¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ß¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤òÏ«¤ï¤ë¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿Â£¤êÊª¤Ë¤â¡£¥Ñー¥ë¤¬¤Ä¤Ê¤°¾®¤µ¤ÊÆÃÊÌ´¶¤ò¡¢¤¼¤Ò¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤♡