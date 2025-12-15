「ラブライブ！サンシャイン!!」の桜内梨子役などで人気の声優・逢田梨香子（33）がインフルエンザA型にり患したことが15日に発表され、「逢田梨香子のORDINARY RADIO」の21日の配信分が休止されることも合わせて発表された。

「逢田梨香子のORDINARY RADIO」のX（旧ツイッター）で、「『逢田梨香子のORDINARY RADIO』12月21日（日）配信分休止のお知らせ」とし、「逢田梨香子さんですが、病院を受診したところインフルエンザA型と診断されました」とインフルエンザり患を報告。

「そのため12月21日(日)の配信を休止させていただきます」と配信休止を発表した。「楽しみにお待ちいただいていた皆さまにはご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします」と締めくくった。

逢田は15年に「ラブライブ！サンシャイン!!」の桜内梨子役で声優デビュー。同作品のスクールアイドルグループ「Aqours」としても活動している。18年11月に開催された「Aqours」の東京ドーム公演では、国内外ライブビューイング含め15万人の動員を記録し、NHK紅白歌合戦にも出演。19年にはソロデビューを果たすなど、活躍の幅を広げている。