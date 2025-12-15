¡ãÃ¶Æá¤Î°û¤ß²ñµ¢¤ê¡ä¡ÖÂð°û¤ß¤·¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤ÆµÞ¤Ë²ñ¼Ò¤ÎÆ±Î½¤ò²È¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¿¤éµö¤»¤ë¡©µö¤»¤Ê¤¤¡©
°û¤ß²ñ¤¬¹¥¤¤ÊÃ¶Æá¤µ¤ó¤ò»ý¤Ä¥Þ¥Þ¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö»ä¤Ï²È»ö°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¹¥¤¤Ë°û¤ß¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤ó¤Æ¤º¤ë¤¤¡×¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢Ã¶Æá¤µ¤ó¤¬°û¤ß¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ÎÍ¼¤´ÈÓ¤Î½àÈ÷¤Ê¤É¤¬³Ú¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¸«Êý¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Ë¤Ï¡Ö°û¤ß²ñµ¢¤ê¤ËÃ¶Æá¤¬Æ±Î½¤ä¸åÇÚ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤òµö²Ä¤Ç¤¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¤³¤ó¤ÊÅê¹Æ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ØÃ¶Æá¤ÏÂð°û¤ß¤·¤¿¤¤¤é¤·¤¤¡£¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤È¤«¤â¡£ÃÇ¸ÇµñÈÝ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡Ù
Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï°û¤ß²ñ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤Ë¡¢°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤¿Æ±Î½¤ä¸åÇÚ¤ò¼«Âð¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤é¤Ë°û¤ßÄ¾¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò³«¤¤¤ÆÆ±Î½¤ä¸åÇÚ¤ò¾·¤¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÏÃÇ¸ÇµñÈÝ¤Î»ÑÀª¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬Æ±¤¸Î©¾ì¤Ê¤éµö¤¹¤«¤É¤¦¤«¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤ÎÅÔ¹ç¤ÇÂð°û¤ß¤Ê¤ó¤ÆÀäÂÐ¥¤¥ä¡ª
¡ØÂð°û¤ß¤È¤¤¤¦¤Î¤¬·ù¤¤¡£¤Ê¤ó¤Ç¼«Âð¤Çµï¼ò²°¤Î½¾¶È°÷°·¤¤¤µ¤ì¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¥²¥¹¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ç¤â¼Ú¤ê¤Ê¤è¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È»×¤¦¡Ù
¡Ø°û¤ß²ñµ¢¤ê¤Î»þ´Ö¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤â¤¦¼çÉØ¶È¤ÏÊÄÅ¹Ãæ¤À¤ï¡Ù
¡Ø¥¤¥ä¤À¡ª¡¡Ã¯¤¬½àÈ÷¤·¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Þ¤Ç¤¹¤ë¤Î¡©¡¡¤½¤ó¤ÊÌµÂÌ¤Ê»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡¤Ï¤·¤´¤·¤í¤Ã¤Æ´¶¤¸¡Ù
¡Ø¤¦¤Á¤Ï»Å»ö´Ø·¸¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¡¢²È¤Ï¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÈÀþ°ú¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Ï¢¤ì¤Æ¤¯¤ë¤Î¤ò¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ù
°û¤ß²ñµ¢¤ê¤Ë¼«Âð¤Ç°û¤ßÄ¾¤·¤ò¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ëÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ë¡¢Åê¹Æ¼Ô¤µ¤ó¤ÈÆ±ÍÍ¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¡ª¡×¤ÈµñÈÝÈ¿±þ¤ò¼¨¤·¤¿¥Þ¥Þ¤¿¤Á¡£¤½¤â¤½¤â²È¤Ç°û¤ßÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢¤ª¼ò¤ò¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ê¤É¤ÇÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤Ê¤É¤ò¥Þ¥Þ¤¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ì°Ê³°¤Ë¤â¥³¥Ã¥×¤ä¤ª»®¤Î½àÈ÷¤ÈÊÒÉÕ¤±¡¢ÏÃ¤·Áê¼ê¤â¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤¹¤Ç¤Ë¿²¤ëÁ°¤Î¥Ñ¥¸¥ã¥Þ»Ñ¤À¤È¤·¤¿¤é¡¢¿Í¤Ë²ñ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÃåÂØ¤¨¤ä¥á¥¤¥¯¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£¤½¤â¤½¤â»Ò¤É¤â¤¬¿²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢²È¤Ç°û¤ó¤Ç¥Ð¥«Áû¤®¤ò¤µ¤ì¤¿¤éÂçÌÂÏÇ¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ö²È¤Ç°û¤à¤¯¤é¤¤¤Ê¤é³°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤Æ¡ª¡×¡Ö¤¦¤Á¤Ç¤ÏÃ¯¤«¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ°û¤à¤Î¤Ï¶Ø»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ã¶Æá¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç¡¢»ä¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¥Û¥Æ¥ë¤Ë½ÉÇñ¤¹¤ë¤Ê¤éOK
¡Ø¾ì½ê¤¬¥¿¥ï¥Þ¥ó¤Î¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤Ê¤é¡Ù
¡Ø»ä¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ç¤É¤³¤«Ä«¿©¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¤Ä¤¤Î¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤Ã¤Æ¡ÊÃ¶Æá¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤«¤é¡Ë¡¢ÊÒÉÕ¤±¤â´°àú¤Ë¤Ç¤¤ë¡¢¤Ê¤ó¤Ê¤é¤µ¤é¤ËåºÎï¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤éOK¡£¤¿¤ÀÀäÂÐ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÌµÍý¡Ù
¡Ø¤â¤·¤¹¤ë¤Ê¤é»ä¤â½Ð¤«¤±¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤½¤·¤Æ½àÈ÷¤«¤éÊÒÉÕ¤±¤Þ¤ÇÁ´¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¡Ù
¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬Âð°û¤ß¤¹¤ë¾å¤Ç¿´ÇÛ¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ä»Ò¤É¤â¤Ë²¿¤«¤·¤é¤ÎÉéÃ´¤ä¥¹¥È¥ì¥¹¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ç¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¾ò·ï¤Ê¤éÂð°û¤ß¤òµö²Ä¤¹¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¥Þ¥Þ¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¤½¤Î»þ´Ö¤ËÃ¶Æá¤µ¤ó¤Î¤ª¾®¸¯¤¤¤Ç¥Û¥Æ¥ë¤Ê¤É¤Ë½ÉÇñ¤·¤Æ²È¤ò¶õ¤±¤ë¡¢½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ²È¤òº£°Ê¾å¤ËåºÎï¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤¹¤ë¡¢¼«Âð¤¬¥¿¥ï¡¼¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤½¤³¤Ë¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥ë¡¼¥à¤¬¤¢¤ë¤Ê¤é¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤¤¤º¤ì¤â¤¢¤Þ¤ê¸½¼ÂÅª¤Ê°Æ¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢¡ÖÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤é·ë¶ÉÂð°û¤ß¤ÏNG¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¶²¤í¤·¤¤¤Î¤Ï¡¢¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Ë¤ÏÍý¶þ¤¬ÄÌ¤é¤Ê¤¤¤³¤È
¡Ø¼ÂÉã¤¬ÁðÌîµåÃç´Ö¤È¤è¤¯Âð°û¤ß¤·¤Æ¤¤¤¿¥¤¥ä¤Êµ²±¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤éÀäÂÐ¤Ë¥¤¥ä¡£¤Á¤ã¤ó¤È¤ª¶âÊ§¤Ã¤Æ¤ªÅ¹¤Ç°û¤ó¤Ç¤¯¤ì¡£¤³¤Ã¤Á¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤»þ´Ö¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤·¡£¥È¥¤¥ì¤Ï±ø¤¹¤·¡£²¿¤â¤¤¤¤¤³¤È¤Ê¤¤¡ª¡Ù
¡Ø¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ ¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤Î¶²¤í¤·¤¤¤È¤³¤í¤ÏÃÇ¤Ã¤Æ¤âÏ¢¤ì¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤è¡£¤·¤«¤âÏ¢¤ì¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëÊý¤â¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤¤¤À¤«¤é»ÏËö¤ËÉé¤¨¤Ê¤¤¤Î¡£ºÇ°¤À¤è¡Ù
¡ØÁ°¤â¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ÈÉÔ²Ä¤À¤Í¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¤½¤Î¤È¤»ä¤Ï¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈÊÒÉÕ¤±¤·¤Æ¤Í¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡Ù
¡ØÌµÍý¡£¤¦¤Á¤Ï¿²¼¼¤È¥ê¥Ó¥ó¥°¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Î´Ö¤Î¤Õ¤¹¤Þ¤ò¼è¤Ã¤Æ·Ò¤²¤¿ÄÂÂß¡£3ºÐ»ù¤¬¿²¤Æ¤Þ¤¹¤ï¤¤¡Ù
¼ÂºÝ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÉã¿Æ¤¬Âð°û¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥Þ¥Þ¤«¤é¤ÏÂÎ¸³ÃÌ¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÃËÀ¿Ø¤¬¥ï¥¤¥ï¥¤Âð°û¤ß¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÌëÃÙ¤¯¤Æ¤â¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÂç¿Í¿ô¤Ç¤â¡¢µë»Å¤ËÅ°¤·¤Æ¤¤¤¿Êì¿Æ¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤³¤¦¤Ê¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿Âð°û¤ß¤Ç¤Ï¿å²ó¤ê¤òÂ¾¿Í¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ª¼ò¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥È¥¤¥ì¤ò±ø¤µ¤ì¤¿¤ê¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ä°Ø»Ò¤Ë¤â°û¤ß¿©¤Ù»¶¤é¤«¤µ¤ì¤¿¤ê¤È¡¢²È¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤½¤¦¤·¤¿¸å»ÏËö¤ò¤¹¤ë¤Î¤â¥Þ¥Þ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡¢Âð°û¤ß¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¯¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤âÅöÁ³¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤½¤ì¤Ç¤â¤É¤¦¤·¤Æ¤âÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Âð°û¤ß¤ò¤·¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÅöÆü¤¤¤¤Ê¤ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢É¬¤ºÁ°¤â¤Ã¤Æ¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î»þ´Ö¤Ë¥Þ¥Þ¤È»Ò¤É¤â¤Ï²È¤ò¶õ¤±¤ë¡¢½àÈ÷¤ä¸åÊÒÉÕ¤±¡¢ÁÝ½ü¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬¹Ô¤¦¤Ê¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«¤Î¸ò´¹¾ò·ï¤Î¤â¤È¤Ç¤¢¤ì¤Ðµö²Ä¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£º£²ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤ÏÃ¶Æá¤µ¤ó¤¬Ãç´Ö¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤ÆÂð°û¤ß¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤Î¥Þ¥Þ¤¿¤Á¤¬¥¤¥ä¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£Âð°û¤ß¤ò¤¹¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¼é¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥ë¡¼¥ë¤òÌÀ³Î¤Ë¼¨¤¹¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Ê¸¡¦AKI¡¡ÊÔ½¸¡¦ÍÂ¼¼ÂÊâ¡¡