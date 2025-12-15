¡Ö10Ç¯¤Ë°ìÅÙ¥ì¥Ù¥ë¡×¤Î¤«¤Ê¤ê¹â¤¤µ¤²¹¤Ë¡ª¡©²Æì½ü¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ë¡ÈÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¡É¡¡12·î21Æü¤«¤é29Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÊ¿Ç¯¤è¤ê2.2¡î¤«¤é3¡î¹â¤¤Í½ÁÛ
µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢12·î21Æüº¢¤«¤é²Æì¤ò½ü¤¯Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Çµ¤²¹¤¬¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ëÁá´üÅ·¸õ¾ðÊó¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤Ï¡¢21Æüº¢¤«¤éÊ¿¶Ñµ¤²¹¤ÎÊ¿Ç¯Èæ¡Ü2.5¡î°Ê¾å¤Ë¤Ê¤ëÍ½ÁÛ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÇÀºîÊª¤Î´ÉÍý¤Ø¤ÎÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü£².4¡î°Ê¾å
ËÌ³¤Æ»ÃÏÊý¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢¸þ¤³¤¦3Æü´ÖÄøÅÙ¤ÏÊ¿Ç¯ÊÂ¤«Äã¤¤Æü¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤Ï´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤Þ¤ê¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ÅìËÌÃÏÊý
ÅìËÌÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.2¡î°Ê¾å
ÅìËÌÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.2¡î°Ê¾å
´ØÅì¹Ã¿®ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£ËÌÎ¦ÃÏÊý
ËÌÎ¦ÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.5¡î°Ê¾å
ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Åì³¤ÃÏÊý
Åì³¤ÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.4¡î°Ê¾å
Åì³¤ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¶áµ¦ÃÏÊý
¶áµ¦ÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.4¡î°Ê¾å
¶áµ¦ÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£Ãæ¹ñÃÏÊý
Ãæ¹ñÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.5¡î°Ê¾å
Ãæ¹ñÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£»Í¹ñÃÏÊý
»Í¹ñÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.7¡î°Ê¾å
»Í¹ñÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¶å½£ËÌÉôÃÏÊý(»³¸ý¸©´Þ¤à)
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü2.8¡î°Ê¾å
¶å½£ËÌÉôÃÏÊý¡Ê»³¸ý¸©¤ò´Þ¤à¡Ë¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢£¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¡¡12·î21Æüº¢¤«¤é¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹
¤«¤Ê¤ê¤Î¹â²¹¤Î´ð½à¡§5Æü´ÖÊ¿¶Ñµ¤²¹Ê¿Ç¯º¹¡¡¡Ü3.0¡î°Ê¾å
¶å½£ÆîÉô¡¦±âÈþÃÏÊý¤Î¸þ¤³¤¦2½µ´Ö¤Îµ¤²¹¤Ï¡¢´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤¬¼å¤¯¡¢ÃÈ¤«¤¤¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÆü¤â¤¢¤ë¤¿¤á¹â¤¤Æü¤¬Â¿¤¯¡¢20Æüº¢¤«¤é¤Ï¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£