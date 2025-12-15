¥Ê¥¤¥ÄÈ¹¡¡»öÌ³½ê¸åÇÚ¥Ë¥Ã¥Á¥§¤ÎTHE¡¡WÍ¥¾¡¤ò¾Î»¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡×¤¬15Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥Ê¥¤¥Ä¡¡¥¶¡¦¥é¥¸¥ª¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡ÁÌÚÍË¸å1¡¦00¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢¡Ö½÷·Ý¿ÍNo.1·èÄêÀï¡¡THE¡¡W¡×¤ò½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¡×¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡13Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿·è¾¡Âç²ñ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¤ÏB¥Ö¥í¥Ã¥¯Í½Áª¤ÇÍ¥¾¡¸õÊä¤Î¥¨¥ë¥Õ¤Ê¤É¤ò·âÇË¡£ºÇ½ª·èÀï¤Ç¤âºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤Îº°Ìî¤Ö¤ë¤Þ¡¢¤µ¤é¤ËÇÔ¼ÔÉü³è¤«¤é¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¥¨¥ë¥Õ¤òºÆ¤ÓÇË¤ê¡¢ÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£·ëÀ®20Ç¯¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¥³¥ó¥Ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤Ê¾Þ¥ì¡¼¥¹¤ÎÍ¥¾¡¤Ï½é¤á¤Æ¡£¹¾¾å·É»Ò¡¢¶áÆ£¤¯¤ß¤³¤Ï¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Ç¸Ç¤¯Êú¤¹ç¤¤¡¢´î¤Ó¤òÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ê¥¤¥Ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤ËÅö¤¿¤ë¥Ë¥Ã¥Á¥§¡£È¹ÀëÇ·¤Ï¡ÖÀ¨¤¤¤è¥Û¥ó¥È¤Ë¡£Í¥¾¡¤·¤Æ¡×¤È¾Î»¿¤·¤¿¡£ÅÚ²°¿Ç·¤â2¿Í¤ÎÃçÎÉ¤·¤Ö¤ê¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖºÇ¸å¤Ë¡È¿ÆÍ§¤È¡Ä¡É¤Ã¤Æ¼ê¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¤¦¤ë¤Ã¤È¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Í¡×¤È´¶ÎÞ¤·¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Á¥§¤Ï½ª±é¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É¤òÎ¥¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬YouTube¤Ç¤âÎ®¤µ¤ì¤¿¡£È¹¤Ï¡Ö¹¾¾å¤¬¾®Æ»¶ñ¤Î¾¾ÍÕ¤Å¤¨¤ò¤º¤Ã¤È»ý¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡£¤¢¤ì¡¢¼«Ê¬¤Ç»ý¤Ã¤ÆÍè¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£¤½¤ì¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡£ÈÖÁÈ¤¬ÍÑ°Õ¤·¤¿¤ä¤Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ª·èÀï¤Î¥Í¥¿¤Ï¡¢¹¾¾å¤¬ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¸¥à¤Ë¡¢¾¾ÍÕ¤Å¤¨»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤Æ²¾ÉÂ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£È¹¤Ï¡Ö¼ÂÂÎ¸³¤«¤éºî¤Ã¤¿¥Í¥¿¤é¤·¤¯¤Æ¡×¤ÈÎ¢ÏÃ¤òÈäÏª¡£¡ÖËÜÅö¤Ï¡¢¡Ê¥¸¥à¤Ë¡ËÇ¥¿±¤·¤Æ¹Ô¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤É¤¦¤ä¤é¤¢¤¤¤Ä¤â¥µ¥Ü¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ê»×¤ï¤ì¤Æ¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¥§¤ÎÎÉ¤µ¤¬Á´ÉôµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È²òÀâ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥Á¥§Í¥¾¡ÍâÆü¤Î14Æü¡¢È¹¤Ï»°½Å¸©¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤ª¾Ð¤¤¥é¥¤¥Ö¤Ç2¿Í¤È¶¦±é¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¡¢¶áÆ£¤ò´Þ¤àÅì³¤ÃÏÊý½Ð¿È¤Î3·Ý¿Í¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢È¹¤¬¡Öº£¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤µ¡¢¥Ë¥Ã¥Á¥§¤ÎÍ¥¾¡¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¿¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤È¿Ê¸À¡£2¿Í¤¬¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Ç´ÑµÒ¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£