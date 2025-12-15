女優の二階堂ふみ（31）が13日放送のNHK「土スタ」（土曜後1・50）にVTR出演。ゲストの人気俳優について語った。

この日のゲストは俳優の菅田将暉（32）。二階堂は10代の頃から共演があり、菅田と親交が深い人物としてVTRで登場した。

二階堂は菅田について「仲良くなり始めた時に、役柄でギターを始めたっておっしゃってたところから、数年経って紅白に出るところまで…もうほんとに凄いなと思って。有言実行の人」と語り「（音楽が）好きって気持ちだけじゃなくて、人の思いとかも一緒に背負って前に立つことができるカリスマだなって」と称した。

「彼が頑張ってたり、新たな挑戦をしているのを見ると勇気をもらったりとか、エネルギーをもらったりもする」と菅田の活躍に刺激を受けていることも告白。

現在放送中のフジテレビ「もしもこの世が舞台なら、楽屋はどこにあるのだろう」で久しぶりに共演した菅田については「変わらないどころか、さらにパワーアップしていて。誰も置いてけぼりにしないというか、その人のペースを見ながら色んな人たちに声掛けをしていて」と説明し「何か、出会えてよかったなって思いました」と喜んだ。

さらに、過去に菅田と週刊誌に撮られたことにも触れ「しょっちゅう週刊誌にお世話になってたので、また二人で何かやってるところを収めていただければいいのかなって、笑い話にできるところも菅田君との関係性において凄くよかったなと思う」と笑顔で語った。