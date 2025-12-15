【12月16日発売! 】ローソン「今週の新商品」5商品まとめてご紹介
2025年12月の新商品5品まとめ(12月16日発売予定 )
今週登場予定のローソン新商品グルメ5品をピックアップしてご紹介! 寒さが増すこの季節に嬉しい、食べ応え抜群のセットメシや、栄養バランスを考えたサラダ、クリスマスシーズンにぴったりのメニューなど、気になる品が多数ラインナップ。
ローソン2025年12月の新商品まとめ
ランチや夕食にぴったりな、満足感のある新作グルメをチェックしてみてはいかがでしょうか?
「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」(697円)
「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」(697円)
価格 : 697円
エネルギー : 564kcal
※沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
定番のナポリタンと、濃厚な明太グラタンの両方を一度に楽しめる、ボリューム満点のよくばりセットメシが登場です。パスタとごはんものをあわせて楽しめる、贅沢な組み合わせが魅力の一品になります。
「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)
「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」(497円)
価格 : 497円
エネルギー : 246kcal
※容器が画像と異なる場合があるとのこと
※沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ピリ辛のトマトスープが食欲をそそる、スープパスタサラダが登場。1/2日分の野菜が摂れるため、栄養バランスを意識しつつおいしくいただけます。寒い季節に嬉しい、温かいヘルシーメニューです。1日あたりの摂取量は、厚生労働省『「健康日本21」＜第三次＞』参考になります。
「おにぎり弁当」(497円)
「おにぎり弁当」(497円)
価格 : 497円
エネルギー : 496kcal
※中部・近畿・中四国・沖縄地域のローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
小さめのおにぎり(明太子・野沢菜・海苔付き塩飯の3種類)と、シューマイ、玉子焼、鶏唐揚げ、ウインナー、ハンバーグといった人気のおかずが揃った、食べ応えのあるお弁当です。色々な味を少しずつ楽しみたい時にぴったりな一品になります。
「デミグラスソースで食べる オムライスドリア」(538円)
「デミグラスソースで食べる オムライスドリア」(538円)
価格 : 538円
エネルギー : 361kcal
※関東(甲信越含む)・沖縄地域のローソン、ナチュラルローソンでは取扱いがないとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
ふわとろたまごと濃厚デミグラスソースのオムライスドリアが登場。デミグラスソースの深いコクと、とろけるチーズが絡み合い、寒い季節にぴったりのリッチな味わいを楽しめます。
「炭火焼ローストレッグ」(518円)
「炭火焼ローストレッグ」(518円)
価格 : 518円
エネルギー : 254kcal
※商品は他のアレルゲンを含む商品と製造・調理工程を共有している場合があるとのこと
※店舗、地域により購入できない場合があるとのこと
食べ応えのある若鶏のもも肉を、備長炭でじっくり焼き上げた香ばしいローストチキンが登場です。炭火の香りが食欲をそそり、クリスマスシーズンにぴったりの、ご馳走感のある一品になっています。
まとめ
12月16日発売の新商品は、「よくばりセットメシ ナポリタン&明太グラタン」や、寒い季節に嬉しい「1/2日分の野菜が摂れる スープパスタサラダ ピリ辛トマト」、クリスマスの定番「炭火焼ローストレッグ」などが登場! ぜひローソン店頭でチェックしてみてください。
その他商品はこちらをチェック : 【新商品】
※画像は公式ホームページより引用
まるいさん まるいさん 武蔵野美術大学卒 web業界 編集／ライターの1996年生まれ、カラアゲニスト。 食レポ・イベント取材・インタビュー取材等を行っています。 写真はミラーレスとiPhone 12miniで撮影、noteのイラストは全自作。 趣味は 漫画／アニメ／美術館めぐり／絵描き 等 この著者の記事一覧はこちら
