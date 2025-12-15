『あんさんぶるスターズ！！』より、Valkyrie「幸福論」配信開始！
大人気ゲームアプリ『あんさんぶるスターズ！！』から、Valkyrieの新曲「幸福論」を2025年12月14日（日）よりフルサイズで全世界一斉配信開始となった。
斎宮 宗が率いる、格式高い芸術派ユニット『Valkyrie』が贈る、エスニック要素が入りつつも、Valkyrie特有の格式の高さを感じるサウンドに乞うご期待！
●配信情報
あんさんぶるスターズ！！ ESアイドルソング season6
Valkyrie
「幸福論」
＜収録内容＞
01.幸福論
02.幸福論 (Instrumental)
作詞：こだま さおり
作曲 / 編曲：白戸 佑輔 (Dream Monster)
Valkyrie：斎宮 宗 (CV：高橋 広樹)、影片 みか (CV：大須賀 純)
配信リンクはこちら
https://bio.to/7Gjssc
(C) 2014-2019 Happy Elements K.K
関連リンク
『あんさんぶるスターズ！！』SONG LINEUP ポータルサイト
https://www.fwinc.co.jp/EnsembleStars/