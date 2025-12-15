ÇµÌÚºä46²ì´îÍÚ¹á¡Ö2Æü´Ö¤È¤â¥»¥È¥ê¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤Ë´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¡ª¡×¡ÈÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡É¤Ç²þ¤á¤Æ´¶¤¸¤¿µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤ÎÀ¨¤µ¤È¤Ï¡©
ÇµÌÚºä46¤Î²ì´îÍÚ¹á¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖSCHOOL OF LOCK! ÇµÌÚºäLOCKS!¡×¡ÊËè½µÌÚÍË23:08º¢¡Á¡Ë¡£12·î11Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢À¸ÅÌ¡Ê¥ê¥¹¥Ê¡¼¡Ë¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¾Ò²ð¡£11·î26Æü¡Ê¿å¡Ë¡¢27Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ë¿ÀÆàÀî¸©¡¦²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤ª¤³¤Ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ä
¡ÖËÍ¤Ïº£¡¢µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤ÎÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È1ÆüÌÜ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤³¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤ÎºÇÁ°Îó¤«¤é´Ñ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¡¢ÆÃ¤Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ØI see...¡Ù¤È¡Ø¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª¡Ù¤Ç¤·¤¿¡£¡ØI see...¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥³¡¼¥ë¤ò¡ØÄ¶Àä¤«¤ï¤¤¤¤µ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ª¡Ù¤ÈÊÑ¤¨¤¿¤ê¡¢¡Ø¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤Þ¤¿¡Øµ×ÊÝµ×ÊÝµ×ÊÝµ×ÊÝµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ª¡Ù¤Î¥³¡¼¥ë¤â¤Ç¤¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡ª Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Ç¤Î»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬Ä°¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê»³¸ý¸© 23ºÐ¡Ë
¢¡¡Ö³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡×
²ì´î¡§1ÆüÌÜ¤Îµ¢¤êÆ»¤ËÁáÂ®¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ë¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬»ä¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¶Ê¤ò¥»¥È¥ê¡Ê¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¡Ë¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡£¡Ö¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª¡×¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤â¡Ö¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡ª
¤³¤Î¥³¡¼¥ë¡õ¥ì¥¹¥Ý¥ó¥¹¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î¡Ö¿¿²Æ¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡×µÜ¾ë¸ø±é¤Î¤È¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬µÜ¾ë¸©½Ð¿È¤À¤«¤é¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ë¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤òÅÁ¤¨¤¿¤¯¤Æ¤ä¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂç»ö¤Ë»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤½¤ì¤ò¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª »ä¤â¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ú¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¡Ö¡Øµ×ÊÝµ×ÊÝµ×ÊÝµ×ÊÝµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤¤¤¿¤¤¤è¤Ê¡Á¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¸À¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡ª
¡ØI see...¡Ù¤â¡Ø¹¥¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¤À¤¼¡ª¡Ù¤â1ÆüÌÜ¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ÆüÌÜ¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡£¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢1ÆüÌÜ¤È2ÆüÌÜ¤Ç¥»¥È¥ê¤â±é½Ð¤â¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
¤À¤«¤é»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¡¢³Ð¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÇÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£¤À¤Ã¤Æ¡¢Á´Éô¤Î¶Ê¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª »Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤¬¡ÖºÇ¸å¤Ë¤ä¤ê¤¿¤¤¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤¿¥»¥È¥ê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±é½Ð¤â¥»¥È¥ê¤â°ã¤¦¤«¤é¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»Ë½ïÎ¤¤Á¤ã¤ó¤Ï´°àú¤Ë¤ä¤Ã¤Á¤ã¤¦¤·¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ê¡ª¡×¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤Î¸å¤â¡Öµ×ÊÝ»Ë½ïÎ¤ Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤Ç°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤¿½ÐÍè»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤ÎÊüÁ÷¤òradiko¥¿¥¤¥à¥Õ¥ê¡¼¤ÇÄ°¤¯ http://www.tfm.co.jp/link.php?id=11683
¢¨ÊüÁ÷¥¨¥ê¥¢³°¤ÎÊý¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à²ñ°÷¤ÎÅÐÏ¿¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ãÈÖÁÈ³µÍ×¡ä
ÈÖÁÈÌ¾¡§SCHOOL OF LOCK!
¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡§¤³¤â¤ê¹»Ä¹¡Ê¾®¿¹È»¡¦GENERATIONS from EXILE TRIBE¡Ë¡¢¥¢¥ó¥¸¡¼¶µÆ¬¡Ê¥¢¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥Ê1/3¡¦Gacharic Spin¡Ë
ÊüÁ÷Æü»þ¡§·îÍË¡ÁÌÚÍË 22:00¡Á23:55¡¿¶âÍË 22:00¡Á22:55
ÈÖÁÈWeb¥µ¥¤¥È¡§https://www.tfm.co.jp/lock/
ÈÖÁÈ¸ø¼°X¡§@sol_info https://www.tfm.co.jp/link.php?id=12624
