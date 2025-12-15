22:15
カナダ住宅着工件数（11月）
予想　25.0万件　前回　23.28万件

22:30
カナダ消費者物価指数（CPI）（11月）
予想　0.2%　前回　0.2%（前月比)　
予想　2.3%　前回　2.2%（前年比)

カナダ製造業売上高（10月）
予想　-1.1%　前回　3.3%（前月比)

米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）
予想　9.9　前回　18.7

インド貿易収支（11月）時刻未定
予想　-320.0億ドル　前回　-416.86億ドル

23:30　
ミランFRB理事とクラリダ元FRB副議長、対談（質疑応答あり）

16日
0:00
米NAHB住宅市場指数（12月）
予想　38.0 　前回　38.0

0:30　
ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）

1:30
イスラエル消費者物価指数（CPI）（11月）
予想　-0.4%　前回　0.5%（前月比)
予想　2.4%　前回　2.5%（前年比)

1:00　ミランFRB理事、CNBC出演

ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）

※予定は変更されることがあります。