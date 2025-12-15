ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

22:15

カナダ住宅着工件数（11月）

予想 25.0万件 前回 23.28万件



22:30

カナダ消費者物価指数（CPI）（11月）

予想 0.2% 前回 0.2%（前月比)

予想 2.3% 前回 2.2%（前年比)



カナダ製造業売上高（10月）

予想 -1.1% 前回 3.3%（前月比)



米ニューヨーク連銀製造業景気指数（12月）

予想 9.9 前回 18.7



インド貿易収支（11月）時刻未定

予想 -320.0億ドル 前回 -416.86億ドル



23:30

ミランFRB理事とクラリダ元FRB副議長、対談（質疑応答あり）



16日

0:00

米NAHB住宅市場指数（12月）

予想 38.0 前回 38.0



0:30

ウィリアムズNY連銀総裁、イベント講演（質疑応答あり）



1:30

イスラエル消費者物価指数（CPI）（11月）

予想 -0.4% 前回 0.5%（前月比)

予想 2.4% 前回 2.5%（前年比)



1:00 ミランFRB理事、CNBC出演



ECBブラックアウト期間入り（金融政策に関する発言自粛）（18日まで）



※予定は変更されることがあります。

