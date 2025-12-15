お笑いトリオ「ネプチューン」原田泰造が１５日、都内で行われたアニメ映画「迷宮のしおり」（来年１月１日公開、河森正治監督）のイベントに出席した。

アニメの聖地・池袋でチラシ配りを実施。気温は７度と冷え込み、空気も乾燥していた。ファンとの交流の時間を「紙で手を切らないか心配していた（けど）うまい具合でハンドクリームが効いて」と振り返った。

演じるのは、うさぎのスタンプ役。謎の多い役どころで「河森監督の世界ってものすごくぶっ飛んでいる。そこについていくのがやっと」と苦笑い。またアフレコ中にも苦労があったそうで「（「新しい学校のリーダーズ」）ＳＵＺＵＫＡちゃんが休まないからさ、ずっと立っていて。休め休めって」と明かした。

作品にちなみ、もう１人自分がいたらなりたいものには「すごい何でも知っているプロフェッサー。林修をやっつけたい」と突如、クイズ番組で共演歴のある予備校講師の林修氏の名前を出して宣言。「何聞かれているのも答えられる、全分野をつかさどる神様みたいな。林修をぶっ倒す」と話す勢いは止まらなかった。

作品ではＳＮＳも話題になる。自身で発信することはないが、ＴｉｋＴоｋを見すぎてしまうといい「この人が出てきたらやめよう」とマイルールを告白。ＳＵＺＵＫＡから「誰がでてきたら？」と聞かれると、原田は「ＳＵＺＵＫＡちゃん、それは聞かないでよ」とタジタジだった。