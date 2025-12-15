■これまでのあらすじ

夫の心ない言葉に疲れ切っていた妻は、ひそかに買った宝くじが3億円当選していると知り、この事実だけは夫に伏せると決める。息子の習いごとの値上げを機に、夫は妻のお茶会を「無駄」として小遣いを減らすが、妻は節約しながら内緒でママ友との時間を過ごしていた。しかし帰宅後に行き先を追及され、咄嗟に嘘をついてしまう。その日、息子の忘れ物を届けに向かった夫は道中でファミレスにいる妻を目撃し、怒りを募らせる。妻が「コーヒー一杯だけ」と説明しても、夫はレシートを要求し、さらに「家庭を支えているのは俺だ」と主張して妻の「私もパートに出ている」という訴えを「規模が違う」と切り捨てるのだった。



■規模が違うってどういうこと…？

■すべては息子の将来のためにしていること■これ以上話し合っても埒が明かないから…！家事など仕事に比べればラクなものだと言って、主婦の働きを軽んじる夫。そのうえ「親の都合で息子に我慢させたくない」「俺の苦しみも理解してほしい」と語る姿に、妻はこれ以上話しても平行線だと悟ります。思わず「見せればいいんでしょ！」とやけになり、財布からレシートを取り出そうとしたその瞬間――。あるはずのレシートが、どこにも見当たらないのでした。(ちなきち)