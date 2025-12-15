野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5名による新番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）が2026年1月5日（月）夜11時より放送されることが決定した。

【映像】最狂芸人を集めた新番組が始動

『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2025年12月15日（月）夜9時には、『シュシュっとごくろうさん』の動画内にて「ABEMA」での番組化およびキービジュアル撮影の様子が公開された。

野性爆弾・くっきー！とハリウッドザコシショウは、出演するバラエティ番組では軒並み強烈な個性と奇想天外な発想で視聴者の心をつかむ“本家MADコンビ”。『ドキュメンタル』や『R-1グランプリ』などの賞レースでも実績を持ち、圧倒的な存在感で唯一無二の世界観を築いてきた。自由奔放でカオスな世界観を作り続けてきた2人に、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの3人が加勢。この3人は、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”で、池田はコントで培った表現力と瞬発力に加え、場の空気を一気にひっくり返す“爆発力”が買われてメンバー入り。川北は2025年で5年連続『M-1』ファイナリストに名を刻む確かな実力と、独自の言語センスによる“冷静な狂気”が光り選抜入り。松井は最終オーディションには遅刻したものの、4人からの「ボケるからツッコんで欲しい」という依頼を受けメンバー入りした。

番組の放送開始にあたりくっきー！は「とうとうきましたMADな5人、集い集いて狂の今日。」、ハリウッドザコシショウは「こりゃ観客は観るしかねえんだわ！」。池田・川北・松井も、個性溢れるコメントをしています。（以下、コメント全文掲載）



前代未聞のバラエティ『MAD5』は、1月5日（月）夜11時より放送いたします。さまざまなテーマに対し、5人が自由な発想で“MADな視点”を展開し、この5人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応を是非楽しみたい。

■出演者コメント

くっきー！（野性爆弾）

とうとうきましたMADな5人、集い集いて狂の今日。御眼から潜り込みお宅の脳内に住住住でございます。シクヨロの極みのその向こう側。見るがヨロシ。おねしゃすで御座いますっ

ハリウッドザコシショウ

お！ええやんええやん！『MAD5』ええやんか！

『シュシュっとごくろうさん』が派生派生の大派生したでえ！いっとんな↑

天下のABEMAさんでやってもらえるってシュシュってんなー！ええやん！

それもバカMADな仲間とMADな事プレイングキボンヌのええやんプログラムやから

こりゃ観客は観るしかねえんだわ！

こりゃ一丁放尿RECして観客喜ばすしかねえわな！

ドッカンシュシュってルッキングフォー珍棒。は？（笑い待ち）

池田一真（しずる）

これは番組じゃねぇ。注射だ。つまんねぇもんしか選べねぇ病気になったてめぇらへのな。さぁ、一番太い血管を出して並べ。

川北茂澄（真空ジェシカ）

優勝目指して頑張ります！

蜴滓枚繝代ヱ (原文ママ)

松井ケムリ（令和ロマン）

番組になるまでのスピード感がすごすぎてめちゃくちゃびっくりしてます！非常に光栄なんですが、いつどこでなにをしてくるかわからないメンバーしかいないので、全く気を抜けません！！収録が終わる頃には道を歩いてる人にもつっこんでしまいそうで怖いです！みなさんよろしくお願いします！！

■YouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』について

2024年10月、「テレビ局の方々！このチャンネル買い取ってくれません？」というコンセプトのもと開設。開設から約1年で登録者40万人を突破し、急速にファンを増やしています。

毎週月曜日21時に配信され、出演するハリウッドザコシショウとくっきー！の独創的な企画と、毎回招かれるゲストとの予測不能なやり取りが話題に。ゲストの普段見せない一面を引き出す“振り回し力”も魅力のひとつです。