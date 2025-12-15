「愛情を感じない」と言われたことを知った彼の反応は？【年下の同僚からフキハラされた話 Vol.34】
※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。
■これまでのあらすじ
年下の同僚・黒沢さんの彼氏は、一年前の合コンで白山さんに猛アピールしていた栗田さんだった。それを知った黒沢さんは嫌なことがあるたび不機嫌になり、白山さんは彼女の顔色を気にするようになってしまう。
ある日、上司が黒沢さんの仕事の遅さを指摘。同調した赤木さんを、黒沢さんはいじめだと敵視するようになる。白山さんは仲を取り持とうとするが、なぜか赤木さんから「もっと黒沢さんをフォローして」と指導される。
そんな中、黒沢さんが白山さんの彼氏に接触し、白山さんに対して「彼氏に大事にされていないのでは」と嘘の忠告をする。その一方で、赤木さんには「白山さんが仕事を教えてくれない」と虚偽の情報を流し、自分の味方になるよう根回ししていて…。
赤木さんは黒沢さんの本性に気づいていないようですが、桃山さんは彼女の悪行を察してくれたみたいですね。
事情を知っている読者からすると、「白山さんも早く気づいて！！」と思ってしまいます。
桃山さんが抱いた和感をきっかけに、赤木さんの件も解決に向かうといいのですが…。
(スズ)