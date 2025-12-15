【YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC】OSAKA PINK 4−3 OSAKA BLUE（12月14日／ヨドコウ桜スタジアム）

【映像】「黄金の左」でダイレクトボレー

元日本代表MFの本田圭佑が、後輩・柿谷曜一朗の引退試合でガチモードのプレーを披露。強烈なダイレクトボレーがクロスバーを直撃し、ファンは騒然となった。

12月14日の「YANMAR presents 柿谷曜一朗 引退試合 LAST MAGIC」では、OSAKA PINK（セレッソ大阪勢が中心）とOSAKA BLUE（ガンバ大阪勢が中心）が激突。計7ゴールが生まれる乱打戦となった試合は、主役の2ゴール・1アシストの活躍もあり4−3でOSAKA PINKが勝利した。

本田はOSAKA BLUEのCFでスタメン出場。引退試合とはいえ、柿谷本人の「全力でやってほしい」という要望もあり、立ち上がりからガチモード全開だった。さっそく、前半3分にはクロスに鋭く反応して先制点を奪った。

さらに2−0のリードで迎えた前半12分にも魅せる。本田はペナルティーエリア手前でボールを受けると、迷わずダイレクトボレー。ボールはクロスバーに直撃してペナルティーエリア外に飛ぶほど強烈で、スタジアムも騒然となった。

柿谷は本田の「本気度」と「配慮」に感謝

本田の代名詞ともいえる“黄金の左”には、ABEMAコメントやSNSでは大きな反響が巻き起こった。「全部持っていくやんけ」「本田圭佑さすがすぎるw」「曜一朗よりも本田が目立ちよる」「本田まじで調整してきてるな」「気合い入っとるな」など、圧倒的な存在感への驚きの声が目立った。

また、シュートの威力に対しては、「えぐいって」「威力がすごい」「うますぎへんか普通に」「いつでも上手いな」「いいシュート笑」といった称賛のほか、「本田圭佑ガチすぎる笑」「まったく遠慮無いｗ」「本田さん容赦ねえな」など本気度に関する声も多く、ファン・サポーターは大いに盛り上がった。

ハーフタイムに解説席に座った柿谷は、このシーンに関して「いやー、これは危なかった。さすがに3点はやりすぎかなってことで、クロスバーを狙ってくれたのかなって。さすがですよね」と先輩への感謝を口にした。

（ABEMA／柿谷曜一朗 引退試合）

