新しい学校のリーダーズのメインボーカルSUZUKAさんが15日、声優初挑戦で主演を務めるアニメ映画『迷宮のしおり』宣伝のために行われた“アニメの聖地・池袋ゲリラチラシ撒きイベント”に、共演するネプチューンの原田泰造さんとtimeleszの寺西拓人さんと共に登場しました。

【写真を見る】【新しい学校のリーダーズ・SUZUKA】"チラシを受け取ってもらえて幸せでした" timelesz・寺西拓人は初体験のチラシ配布に"ハンドクリームを塗ったことかな？"と笑い誘う





ゲリラチラシ撒きを終えたSUZUKAさんは“ゲリラだったんで「えっ！なにかいる！！」みたいな感じで、バラバラバラという感じで集まってくださって。寺西さんのファンは、3周ぐらいまわってくれていました”というと、寺西さんは“(彼女は映画を)3回は絶対に観てくれるはずです”と返して、笑わせていました。









原田さんはチラシ撒きの感想について、“やはり空気が乾燥していたのでね、配る時に紙で手を切ってしまわないかと、すごくドキドキしてたんですよ。でも、うまいぐらいにハンドクリームが効いて（笑）”と、別次元の感想を満面の笑顔で語っていました。









寺西さんは“チラシ配るのも個人的には、初めてだったので、すごく楽しかったですし、ゲリラとはいえ、たくさんの人にこの映画を伝えられたのは、良かったと思います”と、チラシ配りは初体験だったと告白。









これを聞いたSUZUKAさんは“今、初めてって聞いて私、昔リーダーズで、ずっとチラシ配りやっていたんですよ。その時は、ほぼ素通りだったんで肩車でチラシ配って、どうにか印象を残そうとして……。その時のことを思ったら、もう「受け取ってくれて幸せだな」って思いました”と、過去を振り返りました。









これに司会から『初めてのチラシ配り』について、工夫した点を聞かれた寺西さんは ”やっぱり乾燥してたんで、ハンドクリームを塗ったことですかね？”と、ボケて笑いを誘っていました。









本作は「マクロス」「アクエリオン」シリーズを手掛け、最近では大阪・関西万博でテーマ事業プロデューサーを務めた河森正治監督初の最新オリジナル劇場長編アニメーション作品。誰もが共感できる「スマートフォン」あるあるを組み合わせ、エモーショナルな異世界青春脱出劇。スマホの世界に迷い込んだ主人公、前澤栞と現実世界に現れたもう一人のSHIORIをSUZUKAさんが見事に演じ分けています。









