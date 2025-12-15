【リーグドゥ】レッドスター 0−0 スタッド・ランス（日本時間12月13日／スタッド バウアー）

【映像】華麗ターンからDFの間を通すスルーパス

スタッド・ランスのFW中村敬斗が、華麗なターンから絶妙スルーパス。相手守備を切り裂いた日本代表FWのプレーに、ファンが興奮している。

日本時間12月13日のリーグドゥ第17節で、スタッド・ランスがアウェイでレッドスターと対戦。スコアレスドローに終わった一戦の10分、日本代表FWが魅せる。

相手陣内の左サイドでパスを受けると、縦に持ち運び、足裏を使って鋭くターン。レッドスターのDFディラン・デュリヴォーを翻弄し、すぐさまボックス内の左にスルーパスを出す。デュリヴォーとDFダンボ・シボの間を通し、駆け上がってきたDFセルヒオ・アキエメに届けた。これはDFジョバンニ・ハーグのカバーリングに遭ってシュートまで持ち込めなかったが、中村のテクニックとアイディアが相手守備を切り崩した。

このプレーにファンもSNS上で「敬斗うまっ」「今日もキレッキレ」「上手すぎて何回もリプレイ」「敬斗のターンからのパスうまっ」「さっきの敬斗…華麗なターンからのDF2人の間通すパス、ニキみたいだった」「レベルが違いすぎる」と興奮している。

背番号17は、後半終盤には中央や右サイドにも顔を出し、チャンスメイクとフィニッシュワークで攻撃の起点に。最後までネットを揺らすことはできなかったが、得意な左サイドからのカットインシュートだけでなく、縦突破からの左足シュート、縦のワンツーでペナルティーエリアの右を攻略してからのシュートなど多彩なプレーを披露した。

（ABEMA de DAZN／リーグドゥ）