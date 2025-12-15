県内の有名酒蔵の地酒の飲み比べや、地ビールや発酵食をはじめとした地元グルメ販売などが行われるイベントが1月に秋田市で開催されます。



連携イベントなどもあり、冬の秋田をおいしく楽しめる2日間になるということです。



秋田市のにぎわい交流館AUで1月24日(土)と25日(日)の2日間開催される「SAKEと発酵市in秋田市」。



冬の時期の中心市街地のにぎわいづくりにつなげようと、秋田が誇る「酒と発酵」をテーマに、秋田市が去年に続いて開催します。

会場では、県内約30蔵の銘酒から選ぶことができる、地酒の飲み比べ体験を楽しむことができます。



また、地ビールや発酵食なども販売されるということです。



地酒飲み比べ体験は、有料事前予約制で、デジタルチケットの購入が必要です。



県が実施する「秋田冬アソビ割休日クーポン」でお得に買うこともできるということです。

また、エリアなかいちの屋外スペースでは、先着500食限定で「秋田かやき」が大鍋でふるまわれるなど、「SAKEと発酵市in秋田市」と連携したイベントもあります。



市は、「冬の秋田をおいしく楽しめる2日間になっています。お宿のチェックイン前に、繁華街の散策前に、県内周遊の前後に、ぜひお越しください」と呼びかけています。

チケット購入、その他詳細はこちら