（台中中央社）中部・台中市で13日、美術館と図書館が一体化した複合文化施設「台中緑美図」が正式に開館した。日本の建築家、妹島（せじま）和世さんと西沢立衛（りゅうえ）さんの建築家ユニット「SANAA（サナア）」などが設計を担当した。



SANAAと台湾の建築家、劉培森（リッキー・リウ）さんが設計し、2019年9月に着工した。



盧秀燕（ろしゅうえん）台中市長はあいさつで、市内にはこれまで市立の美術館や図書館本館がなかったと言及。台中緑美図は市の新しい名刺のようだとし、同市を文化都市として次の一里塚に導いていくと述べた。



式典には日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会台北事務所の片山和之代表（大使に相当）も出席した。



（蘇木春／編集：荘麗玲）