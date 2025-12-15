現在開催中の『Vket』こと『バーチャルマーケット2025 Winter』を、VTuberの赤見かるびが先行体験した動画が、YouTubeにアップされている。

【画像】こだわりの詰まった『VRChat』のワールドを紹介する赤見かるび

ふと気づいた人もいるかもしれない。「毎年通うほど大好きな」というタイトルーーそう、実は赤見かるびは『VRChat』のベテランプレイヤーなのだ。

「何年も前から、最初の方から毎年『Vket』行ってるの。本当に好きで。今日さ、一番嬉しかったことは、みんなに紹介するっていうことで、先行で入れたんだよ、『Vket』に。その嬉しさがヤバい。一番それが嬉しい。誰よりも早く『Vket』を味わえた人だからね！」

初回の「バーチャルマーケット」は2018年8月26日に開催された。赤見かるびはその時期から『VRChat』で遊んでいたという。

これについては、赤見かるびのオリジナルワールドが公開された際のTwitch配信のタイトルからもわかるが、なんと彼女のプレイ歴は7年にもなるというから驚きだ。

■こだわりポイントが“理解っている人” 赤見かるびのワールド『BURGER PRINCESS』

ベテランならではの知識が垣間見える瞬間も多い。『BURGER PRINCESS』という、3Dお披露目の際に公開した空間を、『VRChat』のワールドとして無料公開している赤見かるび。ワールドを紹介した配信ではワールドのこだわりが解説されているのだが、そのこだわりポイントが“理解っている人”すぎると、『VRChat』ユーザーの間でも話題になった。

簡単にポイントを列挙してみよう。

・『VRChat』ユーザーのコミュニケーションには欠かせない「ミラー完備」・食べ物類はきちんと食べたり飲んだりできるギミックになっている・ポテトをケチャップにディップできたり、チーズフォンデュのチーズがちゃんと伸びたりする没入体験・リスポーンポイント（ログインしたときの出現場所）を選択できるので、ホームワールドにしやすい・椅子などのコライダー（アバターへの当たり判定）のオンオフが可能・「デブかるび」アバターになることができる・デブかるびクッションはお腹の部分がふわふわしていて、乗ると沈み込む仕組みになっている・スカイボックスやポストエフェクトの操作で、部屋を“チルワールド風”にもできる。

『VRChat』のことをあまり知らない読者は「なんのこっちゃ」となってしまうかもしれないが、噛み砕いていえば『VRChat』のワールドで遊ぶときに欲しい要素や、自分のホームワールドにしたときの使い勝手を熟知した、「かゆいところに手が届く設計」で作られているのだ。

特に筆者が注目したのは、ワールドに設置されている食べ物。手に取れるようになっているだけでなく、実際に食べることができる（手に持って操作すると、かじったり飲んだりしたように減るギミックがついている）のは高得点。これがあるとないとでは、フレンドと遊ぶ際の没入感が段違いだ。

直近では、VTuber・猫宮ひなたが、初心者『VRChat』ユーザーとしてこのワールドを体験しており、大はしゃぎしている様子が見られた。ベテラン『VRChat』ユーザーも大納得のこだわりポイントは、初心者プレイヤーをワクワクさせるのに十分すぎるほどの力がある。

また、『VRChat』上で彼女が使っているアバターは、もち山金魚氏が制作した『キプフェル』というアバターを改変（カスタマイズ）したもので、衣装はアルティメットゆい氏の衣装ブランド・EXTENSION CLOTHINGの『御奉仕メイド』が原型だと思われる。

これらを組み合わせただけでなく、赤見かるびのイメージをしっかり感じさせるテクスチャの改変を自力で行っているというあたりからも、彼女の知見の深さが見える。

■なぜ、今ふたたびVTuberと『VRChat』の好相性が注目されるのか

ところで、彼女が『VRChat』歴7年のベテランであることを知った人の中には「なぜ今なのか」と疑問に思う人もいるだろう。

赤見かるびの「7年目」という言葉から遡るとしたら、彼女がプレイをはじめたのは2017～2018年ごろと推測できる。そして、その当時の『VRChat』は現在と雰囲気がかなり違う場所で、技術的にも文化的にも「遊ぶハードル」が高かった。

「VTuberが『VRChat』にいること」に対する賛否もあり、今ほど「VTuberと親和性の高いプラットフォーム」という見られ方はしていなかった。しかし、現在の『VRChat』ではもともと表現活動をしていたユーザーがVTuberになったり、動画プラットフォームメインで活動していたVTuberが積極的に『VRChat』を利用して自身の表現の幅を広げたりと、相性の良い空間として認知されつつある。

ひとつ考えられる要因としては、『VRChat』のプラットフォームとしての進化だ。

2025年現在の『VRChat』は、赤見かるびがプレイを始めた2018年頃と比較して抜群にVTuberの姿を視聴者に届けやすくなっている。たとえばカメラ機能の利便性が向上し、自撮りしながらの配信がとても簡単になっていたり、歌などのライブパフォーマンスをする際のギミックやツールも増えており、『Unity』（3D制作ツール）などを扱うための高度な知識がなくとも手軽にエンターテインメントを届けることができるようになっていたりする。

こうした進化によって、VTuberがアバターを用いてワールドを巡る配信をしたり、コラボ配信をおこなったりするのにも適した場所として改めて注目されているのではないだろうか。そして、2018年頃の『VRChat』黎明期と比べて「VTuber」と『VRChat』両方の知名度があがってきたことで、互いの存在や文化をリスペクトするように変化してきたということもあるだろう。

その時代の寵児のひとりが、今回とても楽しそうに『Vket』や自身のワールドを紹介していた赤見かるびだと言えるだろう。赤見かるびのファンで、今まで『VRChat』に行ったことがない人には、ぜひ一度足を運んでみてほしい。彼女のワールドは「初めてのVRChat体験」として大満足できるクオリティのはずだ。

そして忘れていけないのは、これまでも多くのVTuberが『VRChat』を活用して様々なエンターテインメントを届けてきたことだ。

『VRChat』を大いに活用しているVTuberといえば、赤見かるび以外にもぽんぽことピーナッツくんの『ぽこピーランド』や、エンジンかずみの日本人コミュニティを紹介する動画や、交流ワールド「NAGiSA」に興味を持ってプレイし始めた人も多い。実際、筆者もそういったユーザーとは数多く出会ってきた。

それ以外に、ホロライブ公式が『VRChat』上で大人数のコラボを行った「ホロナツパラダイス」のワールドに遊びに行った人もいるだろう。前回の『Vket』に参加していた火威青の出展を見るためにはじめてプレイした、という声も耳にしたことがある。

表現の可能性が無限大な場所『VRChat』と、自己表現の幅を大きく広げられる「VTuber」との関係性が、今後も良いベクトルを保ったまま加速するのを期待するばかりだ。

（文＝たまごまご）