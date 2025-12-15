±óÅìSOGOÂæËÌÆØ²½´Û¤¬ÊÄÅ¹¡¡31Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÂæËÌ»ÔÃæ¿´Éô¡¦Åì¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¡Ö±óÅìSOGOÂæËÌÆØ²½´Û¡×¤¬14ÆüÊÄÅ¹¤·¡¢31Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤·¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ïÏ¢µÒ¤¬¶î¤±¤Ä¤±¡¢ÊÄÅ¹¤òÀË¤·¤ó¤À¡£
Æ±´Û¤Ï1994Ç¯¡¢¹âµéÉÊ¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦ÂæÏÑ½é¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¡¢¡ÖÅì¶è¤ÎÊõÀÐÈ¢¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ÄÂÂß·ÀÌó¤ÎËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÄÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
±óÅìSOGO¤Î²«À²雯Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ÏÍèÅ¹¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ä½¾¶È°÷¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹âµéÊõ¾þÉÊ¤ÎÊÆÏ·ÊÞ¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²È¶ñÂç¼ê¡Ö¥¤¥±¥¢¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æ±´Û¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¾¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂß¤·ÀÚ¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉ´²ßÅ¹¶È³¦¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï»Ô¿®µÁ¶è¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à±à¶èÆâ¤ËÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö±óÅìGarden City¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¡£²«»á¤ÏÆØ²½´Û¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï¡Ö±óÅìGarden City¡×¤ä»ÔÆâ¤ÎSOGOÂæËÌÃé¹§´Û¡¦Éü¶½´Û¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤ÈºÆ¤Ó¤è¤ê¿¼¤¤±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÁÉ»×±¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë
Æ±´Û¤Ï1994Ç¯¡¢¹âµéÉÊ¤òÀìÌç¤Ë¼è¤ê°·¤¦ÂæÏÑ½é¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¡¢¡ÖÅì¶è¤ÎÊõÀÐÈ¢¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿¡£ÄÂÂß·ÀÌó¤ÎËþÎ»¤ËÈ¼¤¤¡¢ÊÄÅ¹¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
±óÅìSOGO¤Î²«À²雯Æ¡»öÄ¹¡Ê²ñÄ¹¡Ë¤ÏÍèÅ¹¤·¤¿Â¿¤¯¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤ä½¾¶È°÷¡¢¥Æ¥Ê¥ó¥È¤Ë´¶¼Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¹âµéÊõ¾þÉÊ¤ÎÊÆÏ·ÊÞ¡Ö¥Æ¥£¥Õ¥¡¥Ë¡¼¡×¤ä¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Î²È¶ñÂç¼ê¡Ö¥¤¥±¥¢¡×¤Ê¤ÉÀ¤³¦¤ÎÂç¼ê¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Æ±´Û¤Ø¤Î½ÐÅ¹¤òÄÌ¤¸¤ÆÂæÏÑ¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Â¾¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉ´²ßÅ¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆÂß¤·ÀÚ¤ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂæÏÑ¤ÎÉ´²ßÅ¹¶È³¦¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÎò»Ë¤òºî¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
Æ±¼Ò¤ÏÍèÇ¯3·î¤Ë¤Ï»Ô¿®µÁ¶è¤ÎÂæËÌ¥É¡¼¥à±à¶èÆâ¤ËÂç·¿¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¡Ö±óÅìGarden City¡×¤ò¥°¥é¥ó¥É¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤ë¡£²«»á¤ÏÆØ²½´Û¤Ç¤Î·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢º£¸å¤Ï¡Ö±óÅìGarden City¡×¤ä»ÔÆâ¤ÎSOGOÂæËÌÃé¹§´Û¡¦Éü¶½´Û¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¸ÜµÒ¤ÈºÆ¤Ó¤è¤ê¿¼¤¤±ï¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡ÊÁÉ»×±¾¡¿ÊÔ½¸¡§ÁñÎïÎè¡Ë