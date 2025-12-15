投げ売り・利確売りはもう終わり？インフレ抑制で再注目されるインド株、2026年は“逆襲の年”へ【投資信託の最前線】

2025年のインド株式市場は、大型株が牽引する形で堅調に推移しました。一方で、小型株は調整し、先進国株と比較してやや見劣りする結果に。この成績の差は日本国内でも、インド株型投資信託の解約増加という形で現れています。しかし、足元でインド準備銀行がインフレ抑制を理由に利下げを決定し、2026年度の成長予測を引き上げたことで、インド経済への楽観的な見方が再び広がり始めています。成長加速が期待される「2026年のインド株の展望」を解説します。

2025年のインド株は大型株優位で小型株は下落

先進国株と比べると成績が見劣りする1年に

2025年11月のインド株相場は総じて堅調な動きとなりました。

インドの主要株価指数を見ると、大型株で構成されるNifty50指数は7、8月と下落した後、9月は+0.8％、10月は+4.5％、11月は+1.9％と3カ月連続の上昇となっています。2025年8月にトランプ米政権がインドからの一部輸入品に対して50％と高水準の関税を発動したことなどから、インド経済への懸念が広がりました。しかし、その後の株式相場は上昇に転じています。

他の規模別の株価指数でも見てみましょう。中小型株指数であるNifty Midcap150指数は、大型株と同様に3カ月連続で上昇しています。その一方で、小型株指数であるNifty Smallcap250指数は、11月に-3.4％と3カ月ぶりの下落に転じています。

2025年の年初来（11月末時点）で見ると、大型株は+10.8％、中型株は+5.9％、小型株は-5.7％に。まだ、12月は終わっていませんが、時価総額の大きい企業が優位だった1年であり、先進国株と比較してもやや見劣りする1年だった、と言えそうです。

日本で買えるインド株型投信は足元では解約が優勢

ただ合計残高は過去最高水準をキープ

では、日本で買えるインド株型投資信託の資金フローを見てみましょう。

2025年の前半は一進一退でしたが、足元のインド株相場が反発していることで利益確定の解約が優勢になっています。10月には-681億円と過去最大の資金流出額を記録。11月は-448億円と流出額がやや減速したものの、5カ月連続のマイナスとなっています（モーニングスター・ダイレクトのデータによる）。

足元で米国のテクノロジー株が大きく上昇する中で、インド株の成績が冴えないことも背景にあると思われます。ただし、10月の資金流出額が最大といっても、日本で買えるインド株型投資信託のトータルの残高は3.5兆円程度。過去の水準から大きく増加し、依然として高い水準であることは確か。つまり、解約率はまだ限定的と言えます。

そういった意味では、投資家のインド経済やインド株式に対する長期的な成長見通しはまだ強気と見られます。

インド中銀は利下げを決定し予想成長率を引き上げへ

インド経済に対する楽観的な見方が広がる

ちなみに、2025年12月5日にインド準備銀行（インドの中央銀行）は、インフレが抑制されていることなどを理由に、主要政策金利のレポ金利を0.25％引き下げて5.25％とする利下げを決定しました。また、インド準備銀行は2026年度のインフレ見通しを2.6％から2.0％に下方修正する一方、GDP成長率の予測を6.8％から7.3％に引き上げました。

このことから、再びインド経済に対する楽観的な見方が広がっています。

貿易政策をめぐる懸念などが残るものの、原油価格の下落などインド経済にとっての追い風もあります。再びインドの高い成長見通しに注目が集まることも期待されます。

