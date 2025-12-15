BABYMONSTER「SUPA DUPA LUV」のティザーポスター公開！第1弾はAHYEONとRORA

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BABYMONSTERが2ndミニアルバム『WE GO UP』の収録曲「SUPA DUPA LUV」のティザーポスターを公開した。

■個人ティザーはグループ初

今回公開されたのは、AHYEONとRORAの個人ティザー。パステルトーンの水色の背景と白い衣装をまとったふたりのメンバーが調和した温かいムードのイメージとともに、BABYMONSTERがまた別のプロモーションに突入したことを予告。

AHYEONははっきりとした瞳と柔らかい表情で夢幻的な魅力を完成させ、RORAはナチュラルなスタイリングのなかにほのかに輝くビジュアルで視線を虜にした。なお、BABYMONSTERが個人ティザーを公開するのは初。

ポスターに刻まれた「2025.12.19.0AM」という日程にベールを脱ぐコンテンツの正体もまた好奇心を刺激する。タイトル曲「WE GO UP」に続き、収録曲「PSYCHO」など2ndミニアルバム関連コンテンツがすべて高い完成度で音楽ファンの熱い反応を得たBABYMONSTERだけに期待が高まる。

「SUPA DUPA LUV」はミニマルなトラックと叙情的なメロディが調和を成したR＆Bヒップホップ曲で、胸いっぱいの愛の感情を直観的な歌詞で表現。破格的な変身で強烈な印象を残した「WE GO UP」「PSYCHO」とは相反する雰囲気であるだけに、順次公開される他のメンバーたちのビジュアルにも関心が集まる。

