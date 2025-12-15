サッカーJ1リーグを制した鹿島アントラーズのGK早川友基選手がライバルチームである川崎フロンターレのFW伊藤達哉選手のゴールを絶賛しました。

2010年の楢粼正剛さん以来、GKとして史上2人目の最優秀選手賞に輝いた、鹿島の早川選手。セーブ総数、セーブ率ともにリーグ1位の成績を残しました。

そんな早川選手がうなった伊藤選手の得点が8月31日、J1第28節の川崎とFC町田ゼルビアの一戦。0-0の前半20分、カウンターに転じた川崎は、コート中央でボールを受けた伊藤選手がドリブルで運び、ペナルティエリア外から右足一閃。GKの届かないゴール右隅に突き刺したゴールでした。

早川選手は「（通常は）シュートの時、ボールを（助走をつけられるように）大きく離す。伊藤選手の場合は、常にボールを触っている状態なので、キーパーとしていつ打ってくるか分からない」と解説。「ドリブルの間合いが一定のテンポ。キーパーはシュートと考えにくい。キーパーが準備しにくい難しいゴール。入るものは入っちゃう（笑）」とお手上げ。

ゴールを決めた伊藤選手自身も「この距離はあまり（シュートが）打ったことがない、決めたことのない距離。相手もそう思っている状況でうまく逆手にとれた。思った通りのシュートが打てた」と自己分析していました。

(12月14日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)