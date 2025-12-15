17LIVE¡¢¡Ø¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡Ù½Ð±é¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ
¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥êŽ¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤¬14Æü¤è¤ê¡¢ËÌ³¤Æ»»¥ËÚ»Ô¤ÇËèÇ¯³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ëÅß¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ò·èÄê¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ØÂçÀãÁü¤ÎÁ°¤Ç²Î¤ª¤¦!! ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï!!¡Ù¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÂçÀãÁü¤ÎÁ°¤Ç²Î¤ª¤¦!! ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï!!¡Ù
¡û¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¤¥Á¥ª¥·!!¡Ù½Ð±é¸¢¤â
¡ØÂçÀãÁü¤ÎÁ°¤Ç²Î¤ª¤¦!! ¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê½Ð±é¸¢ÁèÃ¥Àï!!¡Ù¤Ï¡¢¡Ö17LIVE¡×¤Ç³èÆ°Ãæ¤ÎÇ§¾Ú¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Ã¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¡£
¥¢¥×¥êÆâ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿·×6Ì¾¤Î¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯2·î4Æü¤«¤é2·î11Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Î¡Ø¤µ¤Ã¤Ý¤íÀã¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Î²ñ¾ìÆâÆÃÊÌ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø½Ð±é¤Ç¤¤ë¸¢Íø¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¾å°Ì3Ì¾¤ÎÃæ¤«¤é¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÁª½Ð¤µ¤ì¤¿2Ì¾¤Ï¡¢HTB(ËÌ³¤Æ»¥Æ¥ì¥ÓÊüÁ÷)¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥¤¥Á¥ª¥·!!¡Ù½Ð±é¸¢¤¬Â£Äè¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
Ž¢17LIVE(¥¤¥Á¥Ê¥Ê)¡×¤Ï¡¢ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥¢¥×¥ê¡£¤¹¤Ç¤Ë¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥é¥¤¥Ð¡¼¤ä¡¢¤Þ¤À¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Î¤â¤È¡¢Æü¡¹¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
