深夜バスが「うるさすぎて眠れない！」女性客たちの騒ぎ声にゲッソリ → SAに到着すると、運転手が

多忙な日々を送る筆者の知人A子は連日の残業で慢性的な寝不足になっていました。

しかも急な出張で九州へ向かうことになり、飛行機が取れず深夜の高速バスで移動する事に。

少しでも眠りたいと思っていたものの、そこで思わぬ迷惑客に遭遇してしまい……

疲れが取れない状況で

イライラが限界に近づいたころ、サービスエリアで停車したバスの運転手が女性客のもとへ向かい、深夜バスであることを再三注意しました。

毅然とした態度での厳しい声掛けに、女性たちはようやく静かになり、迷惑行為は終息！

その後車内は落ち着き、A子もようやく休むことができたそうです。

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

