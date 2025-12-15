くっきー！・ハリウッドザコシショウ・松井ケムリら集結 新バラエティ番組「MAD5」放送決定
【モデルプレス＝2025/12/15】野性爆弾・くっきー！、ハリウッドザコシショウ、しずる・池田一真、真空ジェシカ・川北茂澄、令和ロマン・松井ケムリの5人による新番組『MAD5（マッドファイブ）』（全5回）が、2026年1月5日よる11時よりABEMA（アベマ）にて放送することが決定した。
『MAD5』は、唯一無二の発想と強烈な個性で“枠に収まらない5人”が、それぞれの感性と爆発力を武器に、さまざまなテーマへ切り込んでいくバラエティ番組。本番組は、くっきー！とハリウッドザコシショウが2024年10月に開設し、約1年で登録者40万人を突破したYouTubeチャンネル『シュシュっとごくろうさん』にて発表された新プロジェクト。2025年12月15日よる9時には、『シュシュっとごくろうさん』の動画内にて、ABEMAでの番組化およびキービジュアル撮影の様子が公開された。
くっきー！とハリウッドザコシショウは、出演するバラエティ番組では軒並み強烈な個性と奇想天外な発想で視聴者の心をつかむ“本家MADコンビ”。『ドキュメンタル』や『R-1グランプリ』などの賞レースでも実績を持ち、圧倒的な存在感で唯一無二の世界観を築いてきた。自由奔放でカオスな世界観を作り続けてきた2人に、池田、川北、松井の3人が加勢。この3人は、『シュシュっとごくろうさん』内でのオーディション企画を勝ち抜いた“選抜メンバー”。池田はコントで培った表現力と瞬発力に加え、場の空気を一気にひっくり返す“爆発力”が評価されメンバー入り。川北は2025年で5年連続『M-1』ファイナリストに名を刻む確かな実力と、独自の言語センスによる“冷静な狂気”が光り選抜入り。松井は最終オーディションには遅刻したものの、4人からの「ボケるからツッコんで欲しい」という依頼を受けメンバー入りとなった。
番組の放送開始にあたり、くっきー！は「とうとうきましたMADな5人、集い集いて狂の今日」、ハリウッドザコシショウは「こりゃ観客は観るしかねえんだわ！」とコメントを寄せている。
前代未聞のバラエティ『MAD5』。さまざまなテーマに対し、5人が自由な発想で“MADな視点”を展開。この5人だからこそ成立する“混ざり合わないのに噛み合う”化学反応が楽しめる。（modelpress編集部）
とうとうきましたMADな5人、集い集いて狂の今日。御眼から潜り込みお宅の脳内に住住住でございます。シクヨロの極みのその向こう側。見るがヨロシ。おねしゃすで御座いますっ
お！ええやんええやん！『MAD5』ええやんか！『シュシュっとごくろうさん』が派生派生の大派生したでえ！いっとんな↑天下のABEMAさんでやってもらえるってシュシュってんなー！ええやん！それもバカMADな仲間とMADな事プレイングキボンヌのええやんプログラムやから こりゃ観客は観るしかねえんだわ！こりゃ一丁放尿RECして観客喜ばすしかねえわな！ドッカンシュシュってルッキングフォー珍棒。は？（笑い待ち）
これは番組じゃねぇ。注射だ。つまんねぇもんしか選べねぇ病気になったてめぇらへのな。さぁ、一番太い血管を出して並べ。
優勝目指して頑張ります！蜴滓枚繝代ヱ（※原文ママ）
番組になるまでのスピード感がすごすぎてめちゃくちゃびっくりしてます！非常に光栄なんですが、いつどこでなにをしてくるかわからないメンバーしかいないので、全く気を抜けません！！収録が終わる頃には道を歩いてる人にもつっこんでしまいそうで怖いです！みなさんよろしくお願いします！！
