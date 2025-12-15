1.しつこくされたから

猫は、しつこくつきまとわれたり、いつまでも撫で続けられるのが嫌いです。そのため、飼い主さんが過剰にスキンシップを取ると、怒ってしまうことがあります。爪で引っ掻こうとしたり、走って逃げてしまったときは、怒っていると考えていいでしょう。

とくに、撫でられることに関しては、一定の許容量を超えるとキゲンが悪くなる場合が多いようです。最初はゴロゴロ甘えていても、すぐに飽きてしまうのが猫。気分が乗らないときに撫でられるのは、猫にとってストレスにしかなりません。

こんなときは、それ以上触ろうとせず、しばらくそっとしておいてあげるのがおすすめです。猫とのコミュニケーションは、猫主導で行うと失敗しません。猫が甘えてきたときは撫でてあげ、飽きた素振りを見せ始めたらすぐにやめることが大切です。

2.嫌なことをされたから

嫌なことをされたときは、威嚇態勢で激怒します。猫にとっての嫌なこととは、ご飯中やトイレ中に構われること、一人遊びにちょっかいを出されることなど、「邪魔をされた」と感じることです。マイペースな猫にとって、自分のリズムやルーティンを崩されるのは我慢ならないのです。

また、触られることが好きな猫でも、触ってほしくない場所もあります。例えば、肉球や尻尾の先など、神経過敏な場所です。そのため、猫を撫でるときには猫の好きな場所を触ってあげなければなりません。

猫の邪魔をしないためには、猫が何かをしているときは声を掛けたり構おうとしたりしないことです。とくにご飯中やトイレ中は無防備な状態なので、ひとりになれるように気を遣ってあげましょう。

3.テリトリーに入られたから

実は、猫は縄張り意識が強い動物です。家の中にも、「自分だけのエリア」というものが存在します。テリトリーに誰か入ってしまったときに、ゴキゲンが悪くなる猫も少なくありません。

怒りの対象になるのは飼い主さんだけではありません。同居猫や新入り猫に対して強く威嚇しているときは、「テリトリーに突入された」と誤解している可能性があります。とくに、前触れもなく突然現れた場合、驚きの感情が怒りを増幅することもあります。

猫を怒らせないためには、愛猫のテリトリーを充分知っておくことが大切です。また、多頭飼いしている場合は、猫同士で生活圏がかぶらないよう、なるべく広い場所を提供してあげると良いでしょう。

4.体のどこかに痛みがあるから

触ろうとすると急に怒り出す…というケースでは、体のどこかに痛みを感じている可能性もあります。何度も同じところを舐めている時は皮膚に炎症を起こしていたり、関節にトラブルがあったり、他にも何かの病気が隠れていたり…。

猫の様子に違和感を覚えたら、普段のふるまいを観察してみることをおすすめします。毛づくろいの頻度が上がっていないか、歩行に問題はないか、排泄を普段通り出来ているか、といったことについてチェックしてみてください。その際、無理に抱っこして体中を確認することは控えた方がいいでしょう。飼い主さんに対して、「嫌なことをする人」と恐怖心を持ってしまう可能性があるためです。

基本的に、猫は少しくらいの痛みや違和感は隠そうとする習性があります。そのため、気が付いたときには手遅れとなっているケースも少なくありません。何か異常があった場合は、すぐに動物病院を受診することが大切です。

まとめ

ポーカーフェイスなイメージがある猫ですが、怒りの感情は非常に明確です。眼つきが鋭くなったり、耳をペタンと倒したり、「シャー」という鳴き声を出したら怒っている証拠。全身の毛を逆立てながら、人間に噛みついてしまうケースもあります。

飼い猫が怒ってしまったら、ついつい甘い声でゴキゲンを取ってしまうかもしれません。しかし、場合によっては更に怒りのボルテージを上げる可能性も。猫を怒らせてしまったときは、とにかく落ち着くまでそっとしておくのがおすすめです。

(獣医師監修：葛野宗)