全部欲しくなっちゃうーーーッ♡【Francfranc】可愛くて気分上がる！「食器」

毎日の食事やティータイムを彩る「食器」にこだわると、いつもの食卓がパッと華やかな印象に。【Francfranc（フランフラン）】では、高見え感のある上品なデザインの食器が充実しており、簡単に大人可愛いテーブルコーディネートができそう。今回は、全種類揃えたくなるような可愛い食器を集めました。

小花柄とブラウンの組み合わせが上品

@risa_.pianoさんが「新作なのに……もう“お気に入り確定”」とコメントするのは、トレンドの小花柄をあしらった「フルーロン マグ」。よく見ると、白い花の部分がぷくっと膨らむ立体感のあるシルエットになっています。秋冬シーズンにぴったりなブラウンのほかピンクやアイボリーもあり、色によってマグの雰囲気が違うため、色違いで揃えても可愛いデザインです。

本物のレースのような繊細さ

縁取りの繊細なデザインが映える「パニエ プレート」では、レースとエッジレース、2種類のデザインが選べます。どちらも本物のレースのように繊細で、テーブルコーディネートの主役にもぴったり。プレートのほかにもボウルやディーププレートなど違うタイプもあるため、ライン使いすることでさらに高級感が高まりそうです。

来客時やアフターヌーンティーに

シンプルなホワイトのプレートに映えるブルーのリボンが特徴的な「リボン プレート」。甘くなりすぎず上品さを兼ね備えたデザインに仕上がっている理由は、くすみカラーのブルーだからかも。品のある色味と可愛いリボンのバランスがよく、高見え感のあるデザインになっているため、来客時やおうちアフタヌーンティーといったシーンで活躍しそうです。

さまざまな食器に合わせやすいシンプルなカトラリー

「カトラリー 4本セット ロゴ」は、食器のデザインを引き立てつつ、テーブルに華を添えるようなシンプルさが魅力。カトラリー自体がシンプルなデザインのため、さまざまなデザインの食器とも相性がよさそうです。カラーはこちらのグレーのほかピンクやパープルもあるため、食器がシンプルなときには、カラフルなカトラリーで華やかさをプラスするのもおすすめです。

【Francfranc】の華やかな「食器」の数々。可愛さに加えて高級感もあるので、日常使いはもちろん、来客時やホームパーティーでも活躍してくれるはず。食卓を彩る華やかな食器を探しているなら、ぜひお近くの店舗や公式ECサイトをチェックしてみて。

writer：河合 ひかる