まるで人間の兄弟のように楽しい時間を共有する猫ちゃんと家族の光景が、5万再生を超えて癒しを届けています。隣に並んで一緒の時間を楽しむふたりの姿には、「仲良しさんでうらやましいです」「絶対お兄ちゃんのマネしてますよね」とSNSで温かいコメントが寄せられることとなりました。

そっくりな姿で寝転がる影丸くんとお兄ちゃん

まるで人間の兄弟のように仲良しな猫ちゃんとお兄ちゃんの光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『雪』。この日、飼い主さんはカーペットの上に寝転がる黒猫の影丸くんとお兄ちゃんの姿を見かけたそう。うつ伏せになってカーペットに横になっているふたりを見て、飼い主さんは「同じ格好で寝ているのかな」と見守ることに。

猫は家族に似てくるといいますが、そっくりなふたりの姿を見ていると、それが本当であることを実感します。

眠っているのかと覗いてみると…

カーペットで仲良くうつ伏せになっていた影丸くんとお兄ちゃん。仲良く眠っているのかと思って飼い主さんがその様子を眺めていると、どうやらふたりは起きているご様子。

いったい何をしているのかと近寄ってみたところ…なんと、ふたりは仲良く動画を見ていたのだそう！人間の兄弟のような光景に、なんだかほっこりしてしまいます。

影丸くんも夢中になって見てしまうなんて、もしかしたらお兄ちゃんおすすめの猫ちゃん動画を見ていたのかもしれません。

大好きな家族たちに囲まれて過ごす影丸くん

お兄ちゃんとの仲良しな光景を見せてくれた影丸くん。そんな影丸くんは、他にも大好きな家族がたくさんいるのだそう。影丸くんのおうちには、影丸くんを含めて7頭の猫ちゃんたちが一緒に暮らしており、影丸くんがお兄ちゃん猫の茶々丸くんに遊んでほしそうにしている姿が目撃されることもあるのだとか。

まったりタイムの時に遊びに誘われた茶々丸くんはちょっと警戒モードだったものの、その後影丸くんのプロレスごっこに応じてくれたとのこと。

そんな優しい家族たちに囲まれて、毎日幸せな日々を過ごしている影丸くんなのでした。

影丸くんがお兄ちゃんと一緒に動画を見て楽しむ姿には、たくさんのコメントが寄せられることに。「ふたりの後ろ姿がかわいい♡」「お兄ちゃんが影丸くんにスマホ寄せてあげてるの良いですね」「影丸くんのお腹がたぷたぷなのかわいいです」と、絶賛の声が寄せられています。

影丸くん、ご家族の皆様、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

