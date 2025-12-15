TBS系「ザ・ロイヤルファミリー」最終回で本人役

競馬関係者の出演で話題を集めたTBS系連続ドラマ「ザ・ロイヤルファミリー」の最終回（拡大SP）が14日に放送された。ここに本人役で出演した現役のトップジョッキーにファンから「下手な俳優より男前です」「ヤバい、世間にバレちまった」との声が寄せられている。

妻夫木聡が主演し、競馬の世界に生きる人々を描いたこのドラマ。最終回に登場したのは坂井瑠星だ。主人公たちとライバル関係にある馬のジョッキーとして、本人役で出演した。エンドロールにも名前が登場。ネット上で現役騎手のドラマ出演として話題になると、驚く声が続出した。

「坂井瑠星騎手があまりにもイケメンでびっくりしたよね」

「下手な俳優より男前です」

「知らないイケメンだ 若手俳優かな？と思ってたらガチの騎手の方と知って驚く」

「ヤベエ 世間に坂井騎手がバレちまった」

「目黒蓮と高杉真宙と交互に映っても引けをとらないイケメンでびっくりした」

「ざっくり言うとダート世界一の騎手」

坂井は14日までに今季107勝を挙げ東西リーディング5位につける一方、12月10日に発売されたマガジンハウス発行の女性誌「anan」のバックカバーに登場。爽やかな白地のシャツに灰色のジャケット＆パンツをさらりと着こなし、身長170センチ、体重48キロという騎手ならではの研ぎ澄まされた体型でも注目されていた。



（THE ANSWER編集部）