¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Öideal peco¡×¤Î¿ûÃ«²Æ»Ò¤¬¡¢¼Ì¿¿½¸¡Ö½Ü»£GIRL Vol.27¡×(ÉÞ·¬¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¥¥åー¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤ÇÁÖ¤ä¤«¡õ±ð¤ä¤«¤µ¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¥åー¥È¤Ê¥Ü¥Ç¥£¤«¤é¤ÎÇ®¤¤»ëÀþ¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¹¤®¤ë¡ª
¡¡2021Ç¯¤Ë¡Ö½©¤ÎTGIF ½µ¥×¥ì¾Þ¡×¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¯¤Ê¤É¡¢º£¸å¥°¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÂ¸ºß¡£ÁÖ¤ä¤«À¶Á¿¤Ê¥¤¥áー¥¸¤òÅÁ¤¨¤ë¥°¥é¥Ó¥¢¤È¶¦¤Ë¡¢¶Ë¾å¥Ü¥Æ¥£¤òÉ÷¾ð¤¢¤ëÎ¹´Û¤ÇÂ¸Ê¬¤ËÈäÏª¤¹¤ë¡£ÏÂ¼¼¤Ç¤ÏÉÛÃÄ¤Î¾å¤Ç»Í¤Ä¤óÇç¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Ç¤ÏÅòÁ¥¤Ë¤Ä¤«¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¾åÌÜ¸¯¤¤¤ÇÇ®¤¤»ëÀþ¤òÅê¤²¤«¤±¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Û¤«¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Öyosugala¡Ê¥è¥¹¥¬¥é¡Ë¡×¤Î¼®¸«¤Þ¤È¤¤¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Ö¥Õ¥£¥í¥½¥Õ¥£ー¤Î¥À¥ó¥¹¡×¤Î±üÄÅ¥Þ¥ê¥ê¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë