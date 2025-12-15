上野動物園のパンダが来月下旬に返還されることが、15日に明らかになりました。観覧時間は16日から「1分」に。国内のパンダは、約50年ぶりにゼロになります。

■双子のパンダ、来年1月下旬に中国に返還

上野の街に届いた“悲報”。

静岡から来た パンダファン歴約20年

「2月に覚悟していたけど、1月になるとは思っていなかったのでびっくり。他の動物もいっぱいいますよ、かわいいのがね。でも私たちはやっぱりパンダ、パンダでね」

上野動物園ファン

「さびしいですね、やっぱり。前はよくパンダ見に行っていたけど、いなくなっちゃうので1回は最後に会えるように、この子と一緒に並んでいきたい」

愛くるしい見た目としぐさから、人々を魅了してきたジャイアントパンダ。現在、日本国内で飼育されているのは、上野動物園生まれのオスの「シャオシャオ」とメスの「レイレイ」、4歳になった双子のみです。

2頭の返還期限が来年2月20日に迫る中、東京都は15日、来年1月下旬に中国に返還すると発表しました。

日本国内のパンダは、約50年ぶりにゼロになります。

■上野の街では「パンダ不在に危機感」

日本に初めてパンダが来たのは1972年。日本と中国の「友好の証し」として、2頭のジャイアントパンダがやってくると、上野動物園の一般公開初日には、約2キロの行列に。熱狂的なパンダブームが巻き起こりました。

その人気は園を飛び出し、上野はパンダグッズであふれる街になりました。

上野のアメ横に構えるカフェも、内装はパンダづくし。双子パンダが描かれたカプチーノが看板メニューだといいます。

店のオーナーで、上野パンダ専任大使は今回のニュースに…。

上野パンダ専任大使 二木忠男さん

「パンダは上野の看板役者、宝ですね。上野＝パンダ。パンダがあって街が潤う。パンダ不在の日本になるという危機感を感じます」

■外務省関係者「仕方のないこと」

今年に入り、新たなパンダの貸与を要請していた日本。しかし先月、中国共産党系のメディアは…。

北京日報

「中国側は日本への新たなジャイアントパンダの貸与を停止する可能性がある」

日中関係が冷え込む中、今後のパンダの来日は不透明な状態に。

外務省の関係者は…。

外務省関係者

「日中関係が良好なときはパンダが来るけど、そうじゃないときは来ない。それは、仕方のないこと」

中国政府関係者は、「高市政権の間は、新たなパンダ貸与は難しいだろう」としています。

■最終観覧日は来月25日に

次のパンダは、いつ来るのでしょうか。

上野動物園の前園長は、パンダ外交が再開しても「受け入れ準備に時間がかかる」と指摘します。

日本パンダ保護協会会長・上野動物園前園長 土居利光さん

「動物舎を作らなきゃいけない。あとエサの手配をどうするか。パンダだと竹ですから、竹を手配しなくちゃいけない。簡単に竹って手配できませんから、また契約し直すとかいろんなことをやっていかなくてはならない。（準備に）数か月はかかると思います」

都は、16日から2頭の観覧場所を区切って、時間は「1分程度」までとし、今月23日以降は事前予約制にすると発表。最終観覧日は来月25日に決定しました。