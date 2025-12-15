「覚えてろよ」罵声…車が自転車に幅寄せか 50代の女性がケガ 殺人未遂容疑で捜査
大阪府堺市で、男が運転する車が自転車に幅寄せし、衝突しました。
■自転車の女性がケガ 車が幅寄せし衝突
大阪府堺市で14日午後5時半ごろ、1本の通報がありました。
110番通報「ひき逃げされた」
車が自転車に接触。自転車に乗っていた50代の女性がケガをする事故が起きました。
警察などによると、女性が自宅から自転車で出かけたところ、1台の白っぽいワゴン車が近づいてきたといいます。
車はしばらく並走すると、助手席側の窓を開けて「覚えてろよ！」などと、男が罵声を浴びせました。
男はさらに車を幅寄せし自転車に衝突。そのまま猛スピードで走り去ったということです。
女性は転倒するなどし、胸や足を打撲する軽傷です。
■事件が起きる前、若い男から“暴言”
女性によると、男とは面識がなかったといいます。
事件が起きる前、自宅を出る際に自転車のライトをつけ走りだしたところ、前を歩いていた若い男に呼び止められ、暴言を吐かれたということです。
女性はその場を離れるも、その後、男が車で追いかけてきたといいます。警察は殺人未遂事件として男の行方を追っています。