大阪府堺市で、男が運転する車が自転車に幅寄せし、衝突しました。

■自転車の女性がケガ 車が幅寄せし衝突

大阪府堺市で14日午後5時半ごろ、1本の通報がありました。

110番通報「ひき逃げされた」

車が自転車に接触。自転車に乗っていた50代の女性がケガをする事故が起きました。

警察などによると、女性が自宅から自転車で出かけたところ、1台の白っぽいワゴン車が近づいてきたといいます。

車はしばらく並走すると、助手席側の窓を開けて「覚えてろよ！」などと、男が罵声を浴びせました。

男はさらに車を幅寄せし自転車に衝突。そのまま猛スピードで走り去ったということです。

女性は転倒するなどし、胸や足を打撲する軽傷です。

■事件が起きる前、若い男から“暴言”

女性によると、男とは面識がなかったといいます。

事件が起きる前、自宅を出る際に自転車のライトをつけ走りだしたところ、前を歩いていた若い男に呼び止められ、暴言を吐かれたということです。

女性はその場を離れるも、その後、男が車で追いかけてきたといいます。

警察は殺人未遂事件として男の行方を追っています。