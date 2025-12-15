¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡õ¥¶¥³¥·¡¢¹ë²Ú·Ý¿Í¤È¿·ÈÖÁÈ¡ØMAD5¡Ù¡ÚÁ´°÷¥³¥á¥ó¥È¤¢¤ê¡Û
¡¡ABEMA¤Ç¤Ï¡¢ÌîÀÇúÃÆ¡¦¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¢¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¡¢¤·¤º¤ë¡¦ÃÓÅÄ°ì¿¿¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Ë¤è¤ë¿·ÈÖÁÈ¡ØMAD5¡Ê¥Þ¥Ã¥É¥Õ¥¡¥¤¥Ö¡Ë¡Ù¡ÊÁ´5²ó¡Ë¤ò¡¢2026Ç¯1·î5Æü¸á¸å11»þ¤è¤êÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ì¡Ä¾¾°æ¥±¥à¥ê¤À¤±°ã¤¦Àëºà¼Ì¿¿
¡¡¡ØMAD5¡Ù¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÈ¯ÁÛ¤È¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤Ç¡ÈÏÈ¤Ë¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤5¿Í¡É¤¬¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î´¶À¤ÈÇúÈ¯ÎÏ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤ØÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤¬2024Ç¯10·î¤Ë³«Àß¤·¡¢Ìó1Ç¯¤ÇÅÐÏ¿¼Ô40Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¥·¥å¥·¥å¤Ã¤È¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡Ù¤Ë¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£15Æü¸á¸å9»þ¤Ë¤Ï¡¢¡Ø¥·¥å¥·¥å¤Ã¤È¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡Ù¤ÎÆ°²èÆâ¤Ë¤Æ¡ÖABEMA¡×¤Ç¤ÎÈÖÁÈ²½¤ª¤è¤Ó¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë»£±Æ¤ÎÍÍ»Ò¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤È¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦¤Ï¡¢½Ð±é¤¹¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¸®ÊÂ¤ß¶¯Îõ¤Ê¸ÄÀ¤È´ñÁÛÅ·³°¤ÊÈ¯ÁÛ¤Ç»ëÄ°¼Ô¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤à¡ÈËÜ²ÈMAD¥³¥ó¥Ó¡É¡£¡Ø¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ë¡Ù¤ä¡ØR-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ù¤Ê¤É¤Î¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Ç¤â¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Á¡¢°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ÇÍ£°ìÌµÆó¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Í³ËÛÊü¤Ç¥«¥ª¥¹¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿2¿Í¤Ë¡¢¤·¤º¤ë¡¦ÃÓÅÄ°ì¿¿¡¢¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡¦ÀîËÌÌÐÀ¡¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¾¾°æ¥±¥à¥ê¤Î3¿Í¤¬²ÃÀª¡£
¡¡¤³¤Î3¿Í¤Ï¡¢¡Ø¥·¥å¥·¥å¤Ã¤È¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡ÙÆâ¤Ç¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó´ë²è¤ò¾¡¤ÁÈ´¤¤¤¿¡ÈÁªÈ´¥á¥ó¥Ð¡¼¡É¤Ç¡¢ÃÓÅÄ¤Ï¥³¥ó¥È¤ÇÇÝ¤Ã¤¿É½¸½ÎÏ¤È½ÖÈ¯ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾ì¤Î¶õµ¤¤ò°ìµ¤¤Ë¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤¹¡ÈÇúÈ¯ÎÏ¡É¤¬Çã¤ï¤ì¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£ÀîËÌ¤Ï2025Ç¯¤Ç5Ç¯Ï¢Â³¡ØM-1¡Ù¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ËÌ¾¤ò¹ï¤à³Î¤«¤Ê¼ÂÎÏ¤È¡¢ÆÈ¼«¤Î¸À¸ì¥»¥ó¥¹¤Ë¤è¤ë¡ÈÎäÀÅ¤Ê¶¸µ¤¡É¤¬¸÷¤êÁªÈ´Æþ¤ê¡£¾¾°æ¤ÏºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¤ÏÃÙ¹ï¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢4¿Í¤«¤é¤Î¡Ö¥Ü¥±¤ë¤«¤é¥Ä¥Ã¥³¤ó¤ÇÍß¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÍÍê¤ò¼õ¤±¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¢£¤¯¤Ã¤¡¼¡ª
¤È¤¦¤È¤¦¤¤Þ¤·¤¿MAD¤Ê5¿Í¡¢½¸¤¤½¸¤¤¤Æ¶¸¤Îº£Æü¡£¸æ´ã¤«¤éÀø¤ê¹þ¤ß¤ªÂð¤ÎÇ¾Æâ¤Ë½»½»½»¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥¯¥è¥í¤Î¶Ë¤ß¤Î¤½¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¡£¸«¤ë¤¬¥è¥í¥·¡£¤ª¤Í¤·¤ã¤¹¤Ç¸æºÂ¤¤¤Þ¤¹¤Ã¡£
¢£¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¥¶¥³¥·¥·¥ç¥¦
¤ª¡ª¤¨¤¨¤ä¤ó¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¡ØMAD5¡Ù¤¨¤¨¤ä¤ó¤«¡ª¡Ø¥·¥å¥·¥å¤Ã¤È¤´¤¯¤í¤¦¤µ¤ó¡Ù¤¬ÇÉÀ¸ÇÉÀ¸¤ÎÂçÇÉÀ¸¤·¤¿¤Ç¤¨¡ª¤¤¤Ã¤È¤ó¤Ê¢¬Å·²¼¤ÎABEMA¤µ¤ó¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ã¤Æ¥·¥å¥·¥å¤Ã¤Æ¤ó¤Ê¡¼¡ª¤¨¤¨¤ä¤ó¡ª¤½¤ì¤â¥Ð¥«MAD¤ÊÃç´Ö¤ÈMAD¤Ê»ö¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥¥Ü¥ó¥Ì¤Î¤¨¤¨¤ä¤ó¥×¥í¥°¥é¥à¤ä¤«¤é¡¡¤³¤ê¤ã´ÑµÒ¤Ï´Ñ¤ë¤·¤«¤Í¤¨¤ó¤À¤ï¡ª¤³¤ê¤ã°ìÃúÊüÇ¢REC¤·¤Æ´ÑµÒ´î¤Ð¤¹¤·¤«¤Í¤¨¤ï¤Ê¡ª¥É¥Ã¥«¥ó¥·¥å¥·¥å¤Ã¤Æ¥ë¥Ã¥¥ó¥°¥Õ¥©¡¼ÄÁËÀ¡£¤Ï¡©¡Ê¾Ð¤¤ÂÔ¤Á¡Ë
¢£ÃÓÅÄ°ì¿¿¡Ê¤·¤º¤ë¡Ë
¤³¤ì¤ÏÈÖÁÈ¤¸¤ã¤Í¤§¡£Ãí¼Í¤À¡£¤Ä¤Þ¤ó¤Í¤§¤â¤ó¤·¤«Áª¤Ù¤Í¤§ÉÂµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Æ¤á¤§¤é¤Ø¤Î¤Ê¡£¤µ¤¡¡¢°ìÈÖÂÀ¤¤·ì´É¤ò½Ð¤·¤ÆÊÂ¤Ù¡£
¢£ÀîËÌÌÐÀ¡¡Ê¿¿¶õ¥¸¥§¥·¥«¡Ë
Í¥¾¡ÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ªéîÞèËçåãÂå¥ñ¡¡(¸¶Ê¸¥Þ¥Þ)
¢£¾¾°æ¥±¥à¥ê¡ÊÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ë
ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤¬¤¹¤´¤¹¤®¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÈó¾ï¤Ë¸÷±É¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ä¤É¤³¤Ç¤Ê¤Ë¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Á´¤¯µ¤¤òÈ´¤±¤Þ¤»¤ó¡ª¡ª¼ýÏ¿¤¬½ª¤ï¤ëº¢¤Ë¤ÏÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤ë¿Í¤Ë¤â¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¤Ç¤¹¡ª¤ß¤Ê¤µ¤ó¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤¢¤ì¡Ä¾¾°æ¥±¥à¥ê¤À¤±°ã¤¦Àëºà¼Ì¿¿
