¡Ú½»Ç·¹¾¥Ü¡¼¥È¡¡SG¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ûº´Æ£Íã¡¡°ìÁöÆþº²¡Ö°ìÆü°ìÆü¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ë¡×
¡¡SG¡Ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥º¡×¤ÈÊÂ¹Ô³«ºÅ¤Î¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹½»Ç·¹¾SG¡ÖÂè40²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤¬¡¢16Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë¡£
¡¡º´Æ£Íã¡Ê37¡áºë¶Ì¡Ë¤¬½àÈ÷ËüÃ¼¤ÇÄº¾å·èÀï¤ËÄ©¤à¡£8·î¤Î¼ã¾¾¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤«¤é11·î¤ÎÉÍÌ¾¸Ð¼þÇ¯¤Þ¤Ç6ÀáÏ¢Â³¤ÇÍ½ÁªÍî¤Á¤ÈÄ´»Ò¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢11·î¤Î¸ÍÅÄ¼þÇ¯¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤ÈÂ³¤¯Ê¡²¬¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥½Ð¡£¡ÖÉÍÌ¾¸Ð¼þÇ¯¤ÎÅÓÃæ¤«¤éÄ´À°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤·¹¸þ¤À¤È»×¤¦¡×¤ÈÇ¯Ëö¤Ë¸þ¤±¤ÆÄ´À°¤¬¤«¤ß¹ç¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡2Ç¯Ï¢Â³¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê½Ð¾ì¤Ë¡ÖËÍ¼«¿È³Ú¤·¤ß¡£¤½¤Î»×¤¤¤ò¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ö¤Ä¤±¤é¤ì¤¿¤é¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¡£°ìÆü°ìÆü¤ò¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ä¤êÀÚ¤ë¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£½éÆü¤Î½ÐÈÖ¤Ï11R¡£µ¤¹ç¤ÎÁö¤ê¤Ç¶î¤±È´¤±¤ë¡£