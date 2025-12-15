´Ú¹ñ²ü¸·Îá¤Ï¡Ö¸¢ÎÏÆÈÀê¤ÎÌÜÅª¡×¡¢ÂçµÁÌ¾Ê¬ÆÀ¤ë¤¿¤áËÌÄ«Á¯¤È¤ÎÉðÎÏ¾×ÆÍ¤òÍ¶È¯¤Î»î¤ß¤â¡ÄÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤¬ÁÜºº·ë²Ì¤ò¸øÉ½
¡¡¡Ú¥½¥¦¥ë¡áÆ£¸¶À»Âç¡Û´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤Ë¤è¤ëºòÇ¯£±£²·î¤Î²ü¸·ÎáÀëÉÛ¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¿ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï£±£µÆü¡¢°ìÏ¢¤ÎÁÜºº¤ò½ª¤¨¡¢·ë²Ì¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡¡²ü¸·Îá¤ÏÈ¿ÂÐÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¡¢¸¢ÎÏ¤òÆÈÀê¤¹¤ëÌÜÅª¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÇ§Äê¤·¤¿¡£
¡¡ÁÜºº·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢²ü¸·Îá¤Ï£²£°£²£³Ç¯£±£°·î°ÊÁ°¤«¤é½àÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»ØÅ¦¤·¡¢¡ÖÉðÎÏ¤ÇÎ©Ë¡¤È»ÊË¡¸¢¤ò¾¸°®¤·¤¿¸å¡¢È¿ÂÐÀªÎÏ¤òÇÓ½ü¤·¤Æ¸¢ÎÏ¤òÆÈÀê¤·¡¢°Ý»ý¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡×¡Ö¼«¿È¤ËµÕ¤é¤¦¼Ô¤òÈ¿¹ñ²ÈÀªÎÏ¤È¤·¤ÆµêÃÆ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÃÇ¤¸¤¿¡£ÍÍ¡¹¤Êµ¿ÏÇ¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤¿ºÊ¤Î¶â·ú´õ¡Ê¥¥à¥´¥ó¥Ò¡Ë»á¤Î»ÊË¡¥ê¥¹¥¯¤Î²ò¾Ã¤âÆ°µ¡¤Î°ì¤Ä¤À¤Ã¤¿¤È¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ü¸·Îá¤ÎÂçµÁÌ¾Ê¬¤ò·Ç¤²¤ë¤¿¤á¡¢ËÌÄ«Á¯¤ØÌµ¿Íµ¡¤òÈô¤Ð¤·¡¢ÉðÎÏ¾×ÆÍ¤òÍ¶È¯¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ËÌÄ«Á¯¤¬±þ¤¸¤º¡¢»î¤ß¤Ï¼ºÇÔ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Õú»á¤ÏºòÇ¯£±£²·î£³ÆüÌë¡¢¡ÖËÌÄ«Á¯¤Ë½¾¤¦ÀªÎÏ¤òËÐÌÇ¤·¡¢¼«Í³·ûÀ¯Ãá½ø¤ò¼é¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ²ü¸·Îá¤òÀëÉÛ¤·¤¿¡£ÍûºßÌÀ¡Ê¥¤¥¸¥§¥ß¥ç¥ó¡ËÂçÅýÎÎ¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÆÃ¸¡¤Ï¡¢ÂçÅýÎÎ¼¼¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é±ÇÁü¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Î¤Û¤«¡¢Õú»á¤¬À¯ÉÜ¹â´±¤ËÁ÷¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÊ¸½ñ¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¼êÄ¢¤òÊ¬ÀÏ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Õú»á¤Î¤Û¤«¡¢À¯ÉÜ¹â´±¤ä·³´Ø·¸¼Ô¤é·×£²£´¿Í¤òµ¯ÁÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Õú»á¤ÏÆâÍð¤ò¼óËÅ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤Ç¸øÈ½Ãæ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÍèÇ¯£²·î¤Ë¤âÈ½·è¤¬¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£
