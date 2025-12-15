ナイツの塙宣之が１５日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、８年連続８回目のＭ−１グランプリの審査員に決まったことに言及。年々深刻になる「トイレ問題」について対策を講じていると明かした。

塙は今年も審査員に決まったが「年々、おしっこが近くなっている。冗談じゃなくて結構やばくて」と切り出し「乾燥しているので水分は飲んだ方がいい。でも審査員、トイレに行くタイミングがなくて」「裏のトイレが２つぐらいしかない」と内情も暴露した。

そのため「みんなおじさんだから、一斉に（トイレに）行く。僕は後輩だから、今回（ミルクボーイの）駒場くんいるけど、譲っちゃうっていうのがある」といい、今年は対策として「尿漏れパンツを買いまして」と告白。「最近、慣らさないといけないと、寝る前に履いている」という。

一方で昨年から改善された点もあるといい、審査員席にあるモニター画像が、これまではテレビ放送と同じものが映っていたが、他の審査員が笑っている映像などが流れると「テレビに引っ張られちゃう」ことから、審査員席には「漫才しか映らないものに」なったという。「改善点、助かった」と感謝していた。

また博多大吉が几帳面に時間を計っていることから、画面に「時間も書いておいてもらってもいいんじゃないか」という案も提案していた。

最後に「２１日に決勝戦がありますので、風邪を引かないように万全の体調で（審査する）」とも約束していた。