寺田心、芸能界引退を考えた過去＆思い留まったきっかけ明かす「恩返ししたいなって」

12月14日放送のTBS系『週刊さんまとマツコ』に出演した寺田心が、芸能界引退を考えたことがあると明かした。

番組で子役としての人気絶頂期を振り返る中、寺田は7歳頃の話だとして、「（引退）しようかなってすごく本当に考えていた時期がありました」と打ち明けた。

続けて、「今考えたらとても嬉しいことなんですけど、ブレイクさせていただいてから毎日のようにお仕事が入ってくる中で、夏休みとかやっぱり小学生の僕だったので、友達と遊びに行きたいなとか何か他のことをしたいなとか思ってて、もちろんロケとかもすごく楽しかった時もあったんですけど」と振り返った。

その上で、「辞めないと思えたのは、母とか祖母が僕がテレビに出てる姿をすごい嬉しそうに見てたし、恩返ししたいなって思ってたので。苦労させたなってすごい思ってて」「将来的にほんとにお家建ててあげたいとか思ってたので」といい、10歳頃には引退を思い留まる意思が固まったとも説明していた。