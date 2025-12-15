リオネル・メッシ、ルイス・スアレス、セルヒオ・ブスケッツ、ジョルディ・アルバ、ロドリゴ・デ・パウルら超強力助っ人を擁するインテル・マイアミのMLSカップ制覇で幕を閉じた今年のMLS。



中でもメッシの存在はやはり大きく、マイアミはMLSの中で最も話題を集めるチームだった。そのマイアミのMLS制覇で幕を閉じた今年は、MLSの盛り上がりにおいても理想に近いものだったと言えるのではないか。





6日に行われたMLSカップ決勝ではバンクーバー・ホワイトキャップスとの顔合わせとなったが、MLS公式は全てのプラットフォームを通じて460万人の視聴者を記録したと報告。何よりの特長は、AppleTV視聴者の70%が45歳未満となっていることで、アメリカの若年層をサッカーに取り込めたのは大きいか。その効果はSNSにも表れていて、全てのSNSを合わせた総インプレッション数は前年比532%増で過去最高の7億9800万回に到達。またメッシやブスケッツ、スアレスといったスター選手は世界的知名度が抜群に高いため、この一戦は100カ国を超えるファンが視聴したと同サイトは伝えている。来夏にはアメリカ、カナダ、メキシコで2026W杯が控えており、それに向けて今年のMLSカップは理想的なフィナーレになったと言えそうだ。