いつもと違う印象に!? エルフ・荒川が“アンニュイギャルメイク”で変身

あの人がメイクで魅力マシマシ！ 美ジュ-1グランプリ2025。今回は、エルフ・荒川さんが“アンニュイギャルメイク”に挑戦！

今後も美ジュ-1に定期的に関わらせてください！（笑）

今までの美ジュ-1各出演者の写真に賞をつける、総集編にも登場した荒川さんが、満を持してエントリー！

「賞をつけさせてもらう立場やったから、なにわの負けん気が出て撮影に気合が入りました（笑）」

この日のメイクに合わせ、カラーコンタクトを調べて用意するこだわりっぷり！

「カラコンは渡辺直美さんプロデュース『N's COLLECTION』の抹茶ラテ。ちっさいのをつけるのは苦手なんですけど、今日の撮影で自信をいただけました！ 中2からギャルに憧れて家の近くのドン・キでコスメ類を見ていて、カラコンは初めて買ったデビュー品なんです」

https://www.youtube.com/watch?v=KHTODwx_XI4

ご自身がプロデュースするコスメブランド『GALLZ Cosmetics』で意識していることは？

「自分が、メイクが可愛かったら嫌なことが起きても気分が上がるから、キラキラやったりメイク感のあるものを出せたら嬉しいです」

この企画に出てほしい人を伺うと、熱量たっぷり。

「芸人やと、20世紀の木本さんとか、ヨネダ2000の誠。あとはプロレスラーさん、全員やっていただきたい！ 言い切れへん！ ぜひ実現させてください！」

💄 今回の使用アイテムはこちら！

「本人のギャル感も活かしつつ、いつもと違う印象になるように意識。抜くところは抜きつつ、ギャルみも残したメイクです」（ヘア＆メイク・鈴木さん）

荒川（エルフ）

あらかわ 1996年8月30日生まれ、大阪府出身。相方・はるとのコンビ、エルフは結成9年。2023年に、『女芸人No.1決定戦 THE W』で準優勝し、2024年も決勝に進出。深夜に帰宅して疲れている時のお助けスキンケアアイテムは、utenaのオールインワンジェル。