15日から県内一斉に年末特別警戒と交通安全運動が始まり、信州にゆかりがある人たちが各地で交通安全などを呼び掛けました。



松本警察署の1日警察署長を委嘱されたのは松本市出身でプロ野球東京ヤクルトスワローズの赤羽由紘選手です。



松本城公園で行われた出陣式で始球式を務め、交通安全や特殊詐欺被害の防止などを呼び掛けました。



赤羽選手は松本市生まれの25歳。今シーズンは103試合に出場し、7月には逆転サヨナラホームランを放つなどチームに欠かせない存在へと成長しました。





松本警察署1日署長赤羽由紘選手（東京ヤクルト）「僕自身、背番号00なので、事故や詐欺がゼロになればいいなと思っています」■■■一方、飯田市では…。タレント 下嶋兄さん「地域安全宣言、安全で安心して生活できる地域社会の実現は私たちの願いです」タレントの下嶋兄さんが「南信州安全安心大使」に委嘱されました。「交通事故去年より増えていますので安全運転でよろしくお願いします」今年、県内では14日までに人身事故が4251件発生し40人が死亡。いずれも去年の同じ時期より減っていますが、11月中旬から下旬にかけては交通死亡事故が相次いで発生しています。下嶋兄さん「とにかく皆さんが安全で安心に生活できるように。これから忘年会、飲む席が増えると思いますので飲んだら乗らない。交通事故ゼロ目指していきたいと思います」県警は早めのライト点灯やハイビーム、 夜光反射材の活用などを呼び掛けています。年末特別警戒と交通安全運動は大みそかまで行われます。＃＃＃