医療費が高額な患者の負担を軽減する「高額療養費制度」を巡り、厚生労働省の専門委員会は１５日、見直しに向けたとりまとめ案を了承した。

７０歳以上の外来受診費の負担額に上限を設ける「外来特例」では、年収約８０万円未満の負担上限額を月８０００円で据え置くなど、低所得者に配慮した。

現役世代を含めた月の負担上限額は、来年の夏以降に２段階で引き上げる。住民税非課税の人を除き、医療費の伸びに応じて引き上げる。年収区分を細分化し、支払い能力に応じた負担を徹底する。具体的な金額は月内に決定する予定だ。

一定の所得を下回る高齢者が「通院し放題」と批判が出ている外来特例は、年収約８０万円未満の人を除き、負担上限額を引き上げる方針だ。対象年齢の引き上げも視野に入れる。

一方、長期治療患者に配慮し、月の上限額を直近１２か月で３回超えた場合に４回目から上限額を引き下げる「多数回該当」の負担額は現行水準を維持し、住民税非課税ではない年収２００万円未満の人は、負担額を引き下げるとした。新たに設ける年間上限額は、月の上限額に達しない場合も対象とする方向だ。