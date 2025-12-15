3つの言葉に共通して入るひらがなを考える、シンプルだけど奥深い「ひらがなクイズ」。語彙力と発想力が試される問題です。あなたはすぐに正解できますか？

3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！

語感と直感を駆使するこの脳トレ、あなたはどのくらいで解ける自信がありますか？

問題：□□び／しら□□／□□だし

□に入るひらがな2文字は何でしょう？

□□び
しら□□
□□だし

正解：たき

正解は「たき」でした。

▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。

たきび（焚き火）
しらたき（白滝）
たきだし（炊き出し）

どれも「たき」が共通して入る言葉になっています。身近な言葉でも、こうして並べてみると新しい発見がありますね。

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)