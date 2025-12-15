【ひらがなクイズ】空欄2文字に共通するひらがなは？ 発想力を鍛えよう
3つの言葉に共通して入るひらがなを考える「ひらがなクイズ」！
語感と直感を駆使するこの脳トレ、あなたはどのくらいで解ける自信がありますか？
□□び
しら□□
□□だし
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
3つの言葉に同じひらがなが入ると、次のようになります。
たきび（焚き火）
しらたき（白滝）
たきだし（炊き出し）
どれも「たき」が共通して入る言葉になっています。身近な言葉でも、こうして並べてみると新しい発見がありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
