千葉県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキング！ 2位「犬吠埼温泉」、1位は？ 【2025年調査】
外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。
その中から、千葉県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
【8位までの全ランキング結果を見る】
2位：犬吠埼温泉／55票千葉県の端、犬吠埼の岬にある犬吠埼温泉が2位に選ばれました。ここがすごいのは、「日本で一番早く日の出が見られる場所」という最高のロケーション。ほとんどの旅館で、露天風呂に入りながら水平線から昇る太陽を拝めます。この感動的な絶景は、外国人観光客も忘れられない思い出になるのではないでしょうか。
回答者からは「景色が壮大だから」（20代女性／埼玉県）、「太平洋を一望できる露天風呂が人気の温泉地で、ロケーションは最高だと思います」（30代女性／愛知県）、「日本で最も早く初日の出が見られる地域として知られており、太平洋を一望できる絶景が魅力だから」（20代女性／長崎県）といった声が集まりました。
1位：鴨川温泉／68票房総半島にある鴨川温泉が1位となりました。太平洋が目の前に広がり、開放感いっぱいの温泉に入れる気持ちのいいスポットです。マリンレジャーもでき、新鮮な海の幸も楽しむことができるので、温泉とグルメを楽しみたい外国人観光客におすすめしたいという声が寄せられました。温泉の近くには鴨川シーワールドもあるため、子どもから大人までみんなが楽しめます。
回答者からは「都心から行きやすく、鴨川海岸の景色が素晴らしい」（60代女性／静岡県）、「太平洋の絶景が楽しめるオーシャンビューの宿が多く、新鮮な海の幸も食べられるのですすめたいです」（50代女性／広島県）、「鴨川シーワールドもそばにあり、ファミリーの外国人には観光も出来良いかと思います」（40代女性／東京都）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)