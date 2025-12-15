【数え方クイズ】「ハサミ」の正しい数え方は何？ じっくりと考えて！
次の名詞の適切な数え方は何でしょうか？ 会話の中でふと出てきたときに役立つ知識です。
A. 挺（ちょう）
B. 丁（ちょう）
C. 振（ふり）
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「ハサミ」は、「挺（ちょう）」で数えます。もともと「手で持つ細長い道具や武器」（刀、銃など）に使われていた助数詞です。「丁（ちょう）」は豆腐やこんにゃく、「振（ふり）」は日本刀の刀剣などに使われます。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
