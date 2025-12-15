中国の洋上風力発電、海岸から最遠のプロジェクトが全面稼働・送電開始

中国の洋上風力発電所の中で、海岸から80キロ以上と最遠の沖合に位置する三峡江蘇大豊800メガワット風力発電プロジェクトで12月15日、最後の風力タービンが順調に稼働したのにともない、全容量での系統連系を達成しました。これは中国の洋上風力発電が遠海・深海に進出する上で、重大な飛躍的進歩を遂げたことを示しています。

三峡江蘇大豊プロジェクトは、中国東部江蘇省塩城市大豊区の北東海域に位置し、4サイトから構成されています。一番遠いサイトは海岸から85．5キロメートル離れており、中国で現在送電網に接続されている洋上風力発電プロジェクトのうち、海岸からの距離が一番遠いものです。プロジェクトでは合計98基の風力発電機が設置され、3基の洋上昇圧ステーションと1基の洋上救助プラットフォームが併設されています。

このプロジェクトでは、年間発電量が28億キロワット時を超えると予測されており、140万世帯の日常電力需要を満たすことができます。これは標準石炭換算では年間約86万トンの節約となり、約237万トンの二酸化炭素排出量の削減に相当します。（提供/CRI）